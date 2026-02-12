Alerta Lanús: Rodrigo Castillo es duda para las finales de la Recopa Sudamericana

Dolor de cabeza para Mauricio Pellegrino. Se lesionó Rodrigo Castillo y podría perderse las finales de la Recopa Sudamericana que Lanús jugará frente a Flamengo , de Brasil , que comenzarán el jueves 19 en la Fortaleza. El Granate sufre la baja de su goleador.

El delantero, que completó el lunes los 90 minutos del partido que Lanús igualó ante Talleres de Córdoba (1-1) presentó una lesión que lo sacó del choque de este viernes contra Independiente por la 5º fecha de la Zona A del Torneo Apertura y, tal vez, de los dos partidos internacionales con el Mengao.

El oriundo de Venado Tuerto sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y, según consignó Fortaleza Granate, se trata de un edema. El cuadro es una inflamación o acumulación de líquido dentro del tejido muscular, por lo general producto de una sobrecarga o desgarro. Se estima que los plazos de recuperación oscilan entre las dos y tres semanas.

Rodrigo Castillo es una de las mejores apariciones de los últimos meses en el fútbol argentino. Llegó a Lanús desde Gimnasia y Esgrima La Plata y rápidamente se adueñó del puesto de centro delantero. Clave en las semifinales de la Copa Sudamericana marcando los tres goles ante Universidad de Chile .

Con 12 goles en 30 partidos, fue titular en los cinco partidos de este 2026: cuatro por el Torneo Apertura (un tanto a San Lorenzo) y uno por Copa Argentina (le marcó a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero).

Chance para Walter Bou en Avellaneda

Si bien el entrenador Mauricio Pellegrino ya tenía pensado mover algunas piezas del tablero frente a Independiente, en Avellaneda, ya que repitió equipo las primeras cuatro fechas, no imaginó que una de ellas sería por lesión.

Quién ocupe el lugar de Rodrigo Castillo será el entrerriano Walter Bou, relegado desde la irrupción del venadense en Lanús, y con escasos minutos en cancha. Será su primera titularidad del año.

El último gol de Walter Bou fue en el Torneo Clausura 2025, precisamente frente al Rojo, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el 12 de octubre. El segundo grito fue de Rodrigo Castillo.