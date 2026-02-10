Mauricio Pellegrino: "Tuvimos la rebeldía para empatar el partido"

Lanús salvó el invicto, pero no la punta. El agónico empate contra Talleres de Córdoba le permitió rescatar un punto, a pesar de que le dejó en bandeja el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura a Vélez Sarsfield. Sin embargo, Mauricio Pellegrino destacó la “rebeldía” del Granate en un flojo partido.

El Granate nunca estuvo cómodo en la tarde-noche de l a Fortaleza . El rival le manejó la pelota y, cuando hubo una leve reacción, llegó el gol de Martín Río que parecía sentenciar la historia. Pero apareció Dylan Aquino para el 1-1.

“Estoy contento con la actitud de los muchachos”, resaltó el técnico. “A veces uno puede tener un mal partido, las cosas no salen bien o el rival es mejor en algunos aspectos, pero la personalidad está. Me preocupa más cuando el equipo no tiene la rebeldía para competir. El vestuario vive el empate como una derrota, y eso es algo bueno”, agregó el entrenador de Lanús.

En los dos últimos partidos, sufrió el mal de las alturas. Matías Gallardo, de Instituto de Córdoba para el 2-2 final en el descuento y ahora Martín Río, ambos cabeceando por el segundo palo. La pelota parada sigue sin poder resolverse.

“Es algo que hemos estado revisando, trabajando, entrenando, mirando videos al respecto. Son detalles en los que necesitamos estar más atentos para dar un paso adelante en esa faceta”, explicó el oriundo de Leones.

Dylan Aquino Dylan Aquino le dio el empate agónico a Lanús.

Lanús no pudo imponer su juego, lo hizo por momentos, sin poder sostenerlo en el tiempo. En referencia a esto, Mauricio Pellegrino explicó que “en los últimos 15 minutos del primer tiempo, el equipo levantó el nivel. Con el ingreso de Felipe (Peña Biafore) buscábamos un jugador que nos pudiera dar esa precisión que necesitábamos. En la segunda parte, tuvimos una buena reacción y mejoramos bastante. Nos faltó estar finos en los últimos metros para poder doblegar a este tipo de rivales. Asimismo, tuvimos la rebeldía para empatar el partido sobre el final. Ya hemos demostrado el otro día (en referencia a Instituto de Córdoba), que pudimos dar vuelta una situación adversa”.

El DT del Granate consideró que el gol sufrido “tiene que ver más con nuestra responsabilidad. A pesar de tener un partido discreto, en el primer tiempo tuvimos un par de chances. Tener tres o cuatro situaciones de gol ante este tipo de rivales es significante, Hay detalles que tenemos que seguir mejorando”.

¿Se viene la rotación en Lanús?

La semana de Lanús es corta. El viernes, a las 20, visitará a Independiente, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Y luego apuntará a la primera final de la Recopa Sudamericana contra Flamengo, de Brasil, a jugarse el próximo jueves 19, desde las 21.30, en la Fortaleza.

En las primeras cuatro fechas correspondientes a la Zona A del Torneo Apertura, Mauricio Pellegrino repitió la misma formación pero, considerando la magnitud del partido que se aproxima ante el Mengao, es probable que contra el Rojo reserve algunas piezas clave y rote en todas las líneas.