Lanús no lo pudo aguantar e igualó con Instituto en Córdoba

Lanús masticó bronca en tiempo de descuento
Lanús padeció su karma en Córdoba. En las siete veces que visitó a Instituto nunca pudo ganar. Lo tuvo ahí, pero en el descuento le arrebataron la victoria que tenía en el bolsillo y todo terminó 2-2.
El local justificó la ventaja parcial al cabo del primer tiempo, aunque Lanús arrancó mejor. En la zona de volantes Instituto se movió mejor, contando con desajustes en el fondo visitante.
En uno de ellos llegó el penal de Carlos Izquierdoz a Alex Luna que, tras revisión del VAR, Franco Jara se encargó de abrir el marcador.
El Granate salió con otro ritmo al complemento, el ingreso de Dylan Aquino fue clave, tanto como las asistencias de Rodrigo Castillo para los goles de Sasha Marcich y Marcelino Moreno, que en la tercera que se le presentó pudo con Manuel Roffo, que no ofreció resistencia.
Lanúa saboreaba tres puntos, había entrado Ronaldo Dejesús para reforzar el ataque aéreo local, pero así y todo llegó el córner de Giuliano Cerato pasado para el frentazo goleador de Matías Gallardo.
Ahora, el Granate comparte la punta de la Zona A del Torneo Apertura con Platense y Vélez Sarsfield. Para Instituto fue su primer punto.
Final del partido
¡¡¡Goooollll de Instituto!!!
Tras un córner pasado, apareció a la carrera Matías Gallardo para conectar de cabeza y darle la igualdad al local a los 47 minutos.
INSTITUTO LO GANA SOBRE EL FINAL Gallardo cabeceó al segundo palo de Losada tras un córner y marcó el 2-2 parcial a cinco minutos del cierre.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/fgwqXGWxEM— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
¡¡¡Gooooolllllll de Lanús!!!, que lo da vuelta en Córdoba
Otro pase de Rodrigo Castillo, ahora para el pique de Marcelino Moreno que remató débil y contó con la floja respuesta de Manuel Roffo. Lo gana el Granate a los 24 minutos y es único líder.
MARCELINO PUSO EN VENTAJA A LANÚSEl Granate ahora le gana 2-1 a Instituto en Córdoba, a falta de 20 minutos para el final.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PpvYRijH7— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
¡¡¡Gooooolllllll de Lanús!!!, que lo empata en Córdoba
Exquisito pase de Rodrigo Castillo para la entrada libre de Sasha Marcich por su banda que definió abajo con remate cruzado pare el 1-1 a los 9 minutos.
GOLAZO DE LANÚS Sasha Marsich igualó el partido ante Instituto a los 8 minutos del segundo tiempo, tras un pase de Rodrigo Castillo.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1ickEdze2Z— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
Otra gran respuesta de Manuel Roffo
Como en el arranque del partido, el golero del elenco cordobés volvió a mostrar sus reflejos frente a un remate de Marcelino Moreno.
Comenzó el segundo tiempo
Lanús necesita reaccionar rápido para conseguir un resultado que le permita mantenerse como puntero de la Zona A. Mauricio Pellegrino mete dos cambios: Nicolás Morgantini y Dylan Aquino por Tomás Guidara y Agustín Medina, respectivamente.
Final del primer tiempo
Primeros 45 minutos donde Lanús no estuvo cómodo, cometió distracciones defensivas e Instituto lo gana por ambición y mejor juego. Franco Jara, de penal, marcó la diferencia en Alta Córdoba.
Cerca del segundo grito el local
Nahuel Losada reaccionó bárbaro a un frentazo de Jonathan Galván. Lanús quedó descolocado una vez en desventaja.
¡¡¡Goolllllll de Instituto!!!
Franco Jara se hizo cargo del penal y con un remate a la izquierda de Nahuel Losada adelanta a la Gloria en el marcador a los 24 minutos.
GOL DE INSTITUTO CONFESTEJO INCLUÍDOJara de penal anotó el 1-0 de la Gloria a favor de Lanús a los 24 minutos del primer tiempo.#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZVtJd0GzV2— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
¡¡¡Penal para Instituto!!!
Saque largo del arquero para Alex Luna que, entrando al área, recibió la falta de Carlos Izquierdoz. Actuó el VAR a cargo de Silvio Trucco y el árbitro Bryan Ferreyra sancionó la pena máxima.
PENAL PARA INSTITUTOPor una falta de Izquierdoz sobre Luna, el árbitro cobró la pena máxima para LanúsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TgQERXWiZA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2026
Sensacional salvada de Manuel Roffo
Activó Lanús en ofensiva, centro de Eduardo Salvio y remate a la carrera de Marcelino Moreno que el arquero mandó al córner con un manotazo sobre el ángulo izquierdo.
Comenzó el partido en Alta Córdoba
Lanús e Instituto juegan por la 3º fecha de la Zona A del Torneo Apertura en el estadio Monumental Presidente Perón. Arbitra Bryan Ferreyra. Televisa TNT Sports.
Así forman Instituto de Córdoba y Lanús
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonardo Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Alex Luna; Franco Jara y Nicolás Guerra. DT: Daniel Jiménez/Bruno Martelotto.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Bryan Ferreyra. Estadio: Monumental Presidente Perón. TV: TNT Sports.