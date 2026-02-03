Lanús no lo pudo aguantar e igualó con Instituto en Córdoba

Live Blog Post

Lanús masticó bronca en tiempo de descuento

Lanús padeció su karma en Córdoba. En las siete veces que visitó a Instituto nunca pudo ganar. Lo tuvo ahí, pero en el descuento le arrebataron la victoria que tenía en el bolsillo y todo terminó 2-2.

El local justificó la ventaja parcial al cabo del primer tiempo, aunque Lanús arrancó mejor. En la zona de volantes Instituto se movió mejor, contando con desajustes en el fondo visitante.

En uno de ellos llegó el penal de Carlos Izquierdoz a Alex Luna que, tras revisión del VAR, Franco Jara se encargó de abrir el marcador.

Nicolás Morgantini Nicolás Morgantini ingresó en el segundo tiempo.

El Granate salió con otro ritmo al complemento, el ingreso de Dylan Aquino fue clave, tanto como las asistencias de Rodrigo Castillo para los goles de Sasha Marcich y Marcelino Moreno, que en la tercera que se le presentó pudo con Manuel Roffo, que no ofreció resistencia.

Lanúa saboreaba tres puntos, había entrado Ronaldo Dejesús para reforzar el ataque aéreo local, pero así y todo llegó el córner de Giuliano Cerato pasado para el frentazo goleador de Matías Gallardo.

Ahora, el Granate comparte la punta de la Zona A del Torneo Apertura con Platense y Vélez Sarsfield. Para Instituto fue su primer punto.