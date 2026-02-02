Cuál es la oferta que llegó a Lanús desde Rusia por Lucas Besozzi

Lanús se prepara para lo que será su compromiso de la tercera fecha ante Instituto en Córdoba . El Granate está afilado y buscará una nueva victoria, pero llegó una oferta desde Rusia por Lucas Besozzi , uno de los delanteros que volvió al club para esta temporada.

El delantero regresó a Lanús tras finalizar su préstamo en Central Córdoba a finales de 2025 y firmó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2028. El extremo de 23 años fue repescado por el club y es tenido en cuenta por el entrenador Mauricio Pellegrino para la temporada 2026, tras haberse destacado en el equipo santiagueño.

Durante el 2025 en Central Córdoba, disputó 24 compromisos, marcando 3 goles y aportando 1 asistencia. A pesar de haber recibido ofertas de préstamo de clubes como Unión de Santa Fe e Independiente Santa Fe , la dirigencia del Granate rechazó cederlo y decidió mantenerlo en el plantel, exigiendo una venta definitiva si salía.

Según informó el periodista Ángel Carme para Momento Granate , llegó una oferta formal a Lanús desde el F.C. Orenburg de Rusia. Sería un préstamo por un año con obligación de compra por el atacante de 23 años de edad.

A Lucas Besozzi lo representa la agencia de Claudio Paul Caniggia, el ex campeón del mundo con Carlos Bilardo, Diego Maradona y Nery Pumpido en México ’86. Para Mauricio Pellegrino es una pieza de recambio en el once, pero no le puede garantizar titularidad ante el gran momento de Rodrigo Castillo, Marcelino Moreno y compañia. Desde la dirigencia de Lanús analizarán la oferta y actuarán en consecuencia, pero aún no hay nada definido.

Embed #AHORA | [PRIMICIA] Acaba de llegar a #LANÚS una oferta formal de FC Orenburg de Rusia por Lucas Besozzi.



Préstamo por un año, con obligación de compra. pic.twitter.com/QJug0DRe2C — Ángel Carmé (@AngelitoCarme) February 2, 2026

Qué posibilidades hay que de Lucas Besozzi abandone Lanús

Lucas Besozzi es un atacante versátil, capaz de desempeñarse por ambas bandas, con facilidad para el uno contra uno y buena lectura para atacar con espacios. Aunque es joven, ya cuenta con un recorrido significativo en el fútbol profesional, ya que jugó en Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gremio de Brasil, Newell’s Old Boys y Tigre.

“Lucas Besozzi se va de Lanús si alguien hace una oferta importante para comprarlo. Para salir a préstamo, preferimos que la pelee desde atrás con el actual plantel. Vamos a jugar tres torneos y el recambio siempre es necesario”, explicaron desde la dirigencia a la hora del no a Unión y del no a los cafeteros.

Hasta el momento, Besozzi no disputó minutos ante San Lorenzo y Unión de Santa Fe en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura. A pesar de estar entre los concentrados, se definirá si ingresa en el partido de este martes ante Instituto en Córdoba y cuál será su futuro.