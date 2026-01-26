Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, resaltó la "garra y espíritu competitivo" del grupo

El campeón continental arrancó con un gran triunfo en el Nuevo Gasómetro. Lanús mostró su fortaleza ante San Lorenzo y lo venció por 3-2 en el debut por la Zona A del Torneo Apertura. El Granate no se relaja y toma envión en todos los frentes para ser protagonista.

Carlos Izquierdoz , capitán y máximo referente del equipo, destacó al “grupo” de jugadores como sostén del momento que atraviesan. “Tenemos un grupo muy unido, de personas maduras y entendemos lo que tenemos que hacer en cada momento, lo que le toca a cada jugador en cada circunstancia”, afirmó.

Sacó chapa. Rodrigo Castillo explicó cuáles fueron las claves de Lanús en su estreno por Copa Argentina

En ese sentido, el oriundo de San Carlos de Bariloche amplió: “A veces a alguno le toca estar más partidos afuera que adentro, pero siempre están listos para aportar. Esto nos llevó a ganar la (Copa) Sudamericana , y para este nos propusimos mantener la misma línea. La garra y el espíritu competitivo que nos demanda este club están siempre”.

Lanús abrió la temporada con Copa Argentina, goleando 4-1 a Sarmiento de La Banda . Y ahora repitió frente a San Lorenzo por el torneo local, en el que se concentrará al máximo para llegar en óptimas condiciones a los dos duelos de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores.

Carlos Izquierdoz destacó méritos del rival

El equipo de Mauricio Pellegrino siempre estuvo arriba en el marcador, pero los descuentos de San Lorenzo lo pusieron en aprietos hasta el pitazo final.

“Cuesta agarrar ritmo, y más jugar contra un rival que tienen mucha intensidad. Dejamos todo, hicimos un buen partido, y golpeamos en los momentos justos. Tuvimos para definirlo también, después es normal que un equipo como San Lorenzo y en su cancha te termine empujando”, dijo el autor del segundo gol.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Argentina (@espnargentina)

También, el “Cali” Izquierdoz reconoció que es complicado poder “disfrutar” los partidos. “Se hace difícil desde mi posición, y más cuando te toca marcar a un pibe como (Alexis) Cuello -autor de los dos goles- que te hace correr por todos lados. El momento de felicidad para mí es cuando el árbitro pita el final y ganamos”, afirmó el defensor que va camino a cumplir los 38 años.

Próxima parada: Lanús recibe a Unión

Por la 2º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Lanús será anfitrión de Unión de Santa Fe, que igualó en el debut frente a Platense sin goles.

El partido se jugará este jueves 29, a partir de las 19.15, en el estadio Néstor Díaz Pérez. Contará con el arbitraje de Fernando Espinoza, secundado por Damián Espinoza y Juan Manuel González. Cuarto árbitro: Nelson Sosa. VAR: Fabrizio Llobet. AVAR: Belén Bevilacqua. Televisa TNT Sports.