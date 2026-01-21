miércoles 21 de enero de 2026
¡Qué bajón!

Raúl Loaiza retrasa su regreso en Lanús por una nueva lesión

El volante de Lanús, inactivo desde hace 16 meses, sufrió un desgarro y se perderá el inicio del Torneo Apertura y los partidos de la Recopa Sudamericana.

Raúl Loaiza sumó minutos durante la pretemporada de Lanús.

El mediocampista de Lanús, Raúl Loaiza, sumó minutos de fútbol en la pretemporada tras un largo parate, pero no será parte de los primeros partidos oficiales del Granate en 2026 por una nueva lesión. Sí, otra vez a rehabilitación y a correr desde atrás.

En la previa al partido contra Sarmiento de La Banda, por Copa Argentina, sufrió una molestia muscular que llevó al entrenador Mauricio Pellegrino a desafectarlo de la convocatoria. Y el diagnóstico fue contundente: desgarro en el aductor largo de la pierna izquierda.

Para Lanús es una baja clave

Septiembre de 2024 fue el comienzo de la pesadilla para el futbolista colombiano: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Casi 16 meses fuera de las canchas, con otra operación programada en abril de 2025.

Lanús acompañó todo el proceso que llevó la recuperación del jugador, que volvió en los amistosos con Defensa y Justicia, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata, pero en los últimos días volvió a tener problemas musculares.

Raul Loaiza Lanus
Raúl Loaiza lleva 16 meses sin partidos oficiales en Lanús.

Se pierde el arranque del Torneo Apertura, probablemente las primeras cinco fechas: San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Instituto de Córdoba, Talleres de Córdoba e Independiente. Y los dos partidos de la Recopa Sudamericana contra Flamengo, a los que apuntaba sumando minutos en la Liga Profesional.

Raúl Loaiza, uno de los tres a recuperar

Raúl Loaiza, que fue fichado por Lanús en junio de 2022, durante los primeros días de enero de este año renovó vínculo hasta diciembre próximo.

El volante era uno de los tres jugadores a recuperar por Mauricio Pellegino, junto al central paraguayo Ronaldo Dejesús y el mediocampista Felipe Peña Biafore, que sí participaron de la pretemporada y estuvieron en el banco de suplentes el pasado domingo frente a los santiagueños por Copa Argentina.

El ex River jugó la última media hora en Caseros en reemplazo de Agustín Medina; mientras que el defensor apenas disputó 45 minutos oficiales en la Reserva, frente a Boca, por la Copa Proyección Clausura 2025.

