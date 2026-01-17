El curioso lanzamiento de Lanús: una marca reciclará camisetas viejas

El vínculo entre Lanús y una marca de indumentaria deportiva ya es una realidad. Para todos los fanáticos del Granate se firmó un convenio en el cual el club le entrega ropa a una fundación que ya no puede donar, que son utilizadas por deportistas de la institución para reciclar.

Se trata de prendas rotas, antiguas y en desuso, las cuales llegarán a TBN club para poder sacar moldería de las partes más sanas. Luego de un lavado y desinfección, la idea es confeccionar nuevos productos como gorras, pilusos, riñoneras y morrales, que son en su totalidad reciclaje de indumentaria oficial de las temporadas 2021, 2022 y 2023. Las ganancias serán destinadas a la Fundación del Club Atlético Lanús , para apoyar causas sociales.

A través de un reel en Instagram, en septiembre de 2025, TBN Club llegó a llamar la atención de Lanús. En el mismo se mostraba el diseño de un piluso personalizado, confeccionado a partir de una camiseta Granate vieja marca Peak.

"Si vos también tenés una camiseta gastada por el tiempo y el uso, contáctanos. La convertimos en una pieza única para que vuelva a lucirse en la tribuna" , explicó la cuenta de la marca argentina de indumentaria y productos de fútbol, que realza la cultura de cancha, hinchada y la pasión por los clubes con sus innovadores diseños.

TBN Club se autodefine como una marca que integra diferentes productos de uso cotidiano para los futboleros, pero que ofrece un diseño particular, distinto y único, al respetar el sentido de pertenencia de los hinchas con sus equipos de toda la vida.

A partir de ese video se estableció un convenio entre las partes y se firmó un acuerdo que fue lanzado como Re Granate. La iniciativa tuvo un adelante breve en las redes del club y fue anunciado con la producción completa, en la cual aparecen algunos jugadores actuales del club como Sasha Marcich, Agustín Medina y Franco Watson, en conjunto con la gacetilla de prensa correspondiente.

Como son productos únicos hechos a través de un proceso artesanal, no se comercializarán de manera virtual en la página web de la Tienda Granate, sino que serán de venta exclusiva en los locales físicos del Polideportivo y la Sede Social.

Nueva colección 2026 para la camiseta de Lanús

En la segunda fecha del Torneo Apertura, como local ante Instituto, se presentará la nueva casaca Granate. En el debut contra San Lorenzo, se utilizará la vieja camiseta alternativa blanca del año pasado.

En tanto, para el partido de este domingo contra Sarmiento de La Banda por Copa Argentina, Lanús lucirá la gris del tercer kit 2025/26, que se seguirá usando hasta mitad de año.