En la Quemita.

¿Se preocupa Lanús? Una derrota y un empate en los amistosos ante Huracán

A una semana debut por Copa Argentina, el Granate sigue sin victorias en la pretemporada y así llegará al primer partido el equipo de Mauricio Pellegrino.

Lanús disputó dos partidos ante Huracán, de visitante.

Lanús sigue con su preparación con miras a la nueva temporada y este sábado, bajo una persistente lluvia, realizó su segundo amistoso de pretemporada ante Huracán en condición de visitante, en el que Mauricio Pellegrino continuó dándole forma a su once titular. Hasta el momento, no sumó victorias en la pretemporada.

En el predio la “Quemita” del Globo, el Granate sumó una derrota y un empate ante el conjunto dirigido Diego Martínez, con lo que el Granate cerró su preparación con tres empates y una derrota. En esta oportunidad, y luego de los dos empates ante Defensa y Justicia, se jugaron dos partidos de 60 minutos, con dos tiempos de 30 cada uno, y el único gol de la jornada lo anotó Walter Bou.

A una semana de su debut por la Copa Argentina, el equipo de Pellegrino apostó por un mix entre titulares y suplentes para aceitar el funcionamiento de cara a lo que viene.

En primer turno, y con un esquema 4-2-3-1, Lanús formó con: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Luciano Romero, Alexis González; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera (después ingreso Alexis Segia); Walter Bou. Este encuentro terminó con triunfo para los de Parque Patricios gracias a los goles de Lescano y Giménez. El gol del Granate lo anotó Bou.

El regreso de Raúl Loiaza, una gran noticia para Lanús

El segundo encuentro de la jornada amistosa finalizar sin goles en la tanteador, ya que igualaron 0-0. La buena noticia que dejó este ensayo es que Raúl Loaiza, quien dejó atrás una grave lesión y de a poco comienza a sumar minutos para ser una alternativa valiosa con miras al 2026, disputó su segundo partido de la pretemporada.

mauricio pellegrino-lanus
Mauricio Pellegrino, el DT de Lanús, perfila el once titular.

En este partido, y manteniendo el mismo esquema, lo que deja una señal importante para lo que viene, el Granate formó de la siguiente manera: Evaristo Dieguiz; Gonzalo Pérez, José Canale, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Raúl Loaiza; Dylan Aquino, Franco Watson, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

Después, con el paso de los minutos, el DT realizó algunos cambios para que todos suemen minutos de juego con los ingresos de Facundo Sánchez x Eduardo Salvio, Bruno Cabrera x Dylan Aquino, Martín Díaz x Evaristo Dieguiz y Maximiliano González x Agustín Medina.

