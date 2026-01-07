Lanús ya tiene día y horario para su debut en la Copa Argentina

A Lanús se le termina el descenso y volverá a la acción. Tras un mes de vacaciones, y tres semanas de pretemporada, el equipo de Mauricio Pellegrino volverá a la acción para iniciar una exigente temporada 2026, con la Copa Libertadores como máximo desafío.

El primer partido del Granate será por los 32avos de final de la Copa Argentina . La organización de este certamen programó los primeros cuatro partidos de la edición 2026, y uno de ellos será el que afrontará con el conjunto sureño ante Sarmiento de La Banda .

Sorpresivo. Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza

A través de sus canales oficiales, la Copa Argentina informó que este partido se disputará el 18 de enero, una semana antes del inicio del Torneo Apertura, en el estadio Ciudad de Caseros, perteneciente al club Estudiantes de Buenos Aires, desde las 21.15.

La confirmación se dio este martes junto a otros tres partidos de los 32avos de final: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Caseros, Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó y Argentinos Juniors vs Midland.

De esta manera, el equipo de Pellegrino será uno de los que abra esta temporada de la Copa Argentina, teniendo en cuenta que será uno de los equipos que tendrá más partidos por delante en la primera mitad del año. El Granate disputará los 16 partidos del Torneo Apertura y los seis de la Copa Libertadores.

lanus-copa-argentina En la última edición, Lanús llegó a los cuartos de final. club Lanús.

Lanús no está sólo: los cruces de Banfield y Temperley en la Copa Argentina

Sin confirmación oficial, los otros clubes de la región también tienen sus días tentativos para iniciar su participación en el certamen federal.

Banfield, que se enfrentará con Real Pilar, equipo de la Primera B, jugaría el 25 de marzo, con sede y horario a confirmar. Temperley, por su parte, jugaría el martes 4 de febrero ante Barracas Central por un lugar en los 16avos, en lo que será la semana previa a su debut en la Primera Nacional.