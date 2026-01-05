La emotiva despedida de Ezequiel Muñoz de Lanús: la explicación sobre su salida

El mundo Lanús amaneció convulsionado durante la jornada del sábado. Es que Ezequiel Muñoz se presentó a los entrenamientos para iniciar la pretemporada a la mañana en el conjunto Granate y a la tarde fue confirmado oficialmente como nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Todos en Lanús quedaron perplejos ante la decisión del zaguero central, ya que había sido parte del equipo que consiguió la Copa Sudamericana , aunque la realidad marcó que no tuvo muchos minutos en cancha. Esa podría llegar a ser una respuesta para entender su decisión de marcharse del Granate.

Pone primera. Todo lo que hay que saber del regreso de Lanús a los entrenamientos

En ese marco, el defensor se despidió de Lanús en su cuenta de Instagram explicando los motivos de su alejamiento. A propósito, sostuvo: "Después de dos años llega el momento de despedirme de este hermoso club. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haber vestido una camiseta tan pesada y llena de historia como la Granate".

A su vez, agradeció a "compañeros, dirigencia, cuerpo médico, utileros, cocineros y a cada uno de las personas que trabajan en el día a día dentro de la institución para que Lanús sea un club modelo". Y agregó: "nada de lo que se logra dentro de una cancha sería posible sin el esfuerzo silencioso de todos ustedes. Pero, sin dudas, un agradecimiento especial va para el hincha granate. Gracias por el cariño, el respeto y el apoyo constante".

Además, destacó que se va "con la cabeza en alto". Y remarcó: "sabiendo que en cada partido y cada entrenamiento intenté dejarlo todo por esta camiseta, defendiendo estos colores con compromiso, responsabilidad y respeto".

Por último, concluyó: "Me voy con la enorme alegría de haber podido conseguir un título tan importante como la Copa Sudamericana, un logro que quedará para siempre en mi carrera y en la historia del club. Gracias eternas Lanús".

eze muñoz lanus Ezequiel Muñoz cumplió dos ciclos con la camiseta de Lanús.

La carrera de Ezequiel Muñoz y su etapa en Lanús

El defensor central nació hace 35 años en Pergamino y se inició futbolísticamente en Boca, donde permaneció desde el 2008 hasta el 2010. Luego, emigró a Italia para defender los colores del Palermo desde el 2010 hasta el 2015, año en el que se marchó a la Sampdoria para jugar una temporada. Del 2015 al 2017 jugó en el Genoa, después estuvo en el Leganés de España desde el 2017 al 2019. Más tarde firmó con Lanús donde estuvo durante la temporada 2019-2020, tuvo un paso fallido por Independiente donde no pudo debutar por una lesión durante 2020-2021, luego pasó a Estudiantes de La Plata para la temporada 2022-2023 y en el 2024 regresó a Lanús hasta la actualidad.

Fue campeón con Boca en el Torneo Apertura 2008, luego se consagró en la Serie B con Palermo de Italia durante la temporada 2013-2014, ganó la Copa Argentina con Estudiantes de La Plata en el 2023 y la Copa Sudamericana con Lanús en el 2025. En total, en las dos etapas en el Granate disputó 118 partidos y convirtió 4 goles.