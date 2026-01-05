Raúl Loaiza renovó contrato con Lanús y lo festeja Mauricio Pellegrino

El mercado de pases en Lanús transita por la tranquilidad mientras el plantel se encuentra de pretemporada, pero este lunes el club anunció una gran noticia: la extensión del contrato del colombiano Raúl Loaiza . De esta manera, el Granate confía plenamente en la recuperación física del volante, clave en la estructura del equipo hasta su grave lesión de ligamento.

El volante, fichado en junio de 2022 por Lanús, procedente de Defensa y Justicia, firmó la extensión de su vínculo profesional hasta diciembre de 2026. En todas las competiciones, registra 87 partidos con el manto Granate.

Su último partido fue el 25 de septiembre frente a Deportivo Independiente Medellín, en Colombia, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024 que clasificó a Lanús a las semifinales por penales. A los 29 minutos fue reemplazado por Felipe Peña Biafore . Diagnóstico de la lesión : rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Loaiza fue parte del ensayo futbolístico que Lanús realizó este domingo ante Defensa y Justicia, en Bosques, formando parte del segundo equipo, y siendo reemplazado por Maximiliano González , retornado desde Godoy Cruz de Mendoza, club que descendió a la Primera Nacional.

Raúl Loaiza Lanús Loaiza participó del amistoso en Bosques.

Para el técnico Mauricio Pellegrino es una grata noticia, ya que recupera un gran jugador con vistas a las múltiples competiciones locales e internacionales que afrontará Lanús en este 2026. Lo mismo ocurre con el caso de Felipe Peña Biafore. “Loaiza es un jugador importante. Es uno de los mejores pago del plantel”, reconoció el presidente Nicolás Russo tiempo atrás cuando adelantó la renovación del contrato con el oriundo de Cartagena.

El próximo fin de semana se jugará un nuevo amistoso, esta vez ante Huracán. El objetivo trazado por el cuerpo médico y técnico es que vaya sumando minutos hasta lograr un reacondicionamiento físico ideal. Se viene la temporada de la Liga Profesional, la Recopa Sudamericana, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Mucho camino por recorrer y dónde todos serán indispensables.

Un largo período de recuperación para Loaiza

Luego de la lesión sufrida en el estadio Atanasio Girardot, el mediocampista fue intervenido quirúrgicamente el 21 de octubre de 2024.

Continuando con los parámetros de recuperación, a fines del mes de abril de 2025 pasó nuevamente por el quirófano para colocarle materiales especiales en la rodilla, algo que estaba programado. Su rehabilitación tardó más de lo estipulado porque en septiembre se le detectó una fibrosis.

Todo este tiempo ganado por Raúl Loaiza en su etapa de recuperación tuvo su premio con la obtención de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay, frente a Atlético Mineiro, de Brasil. El colombiano viajó acompañando a la delegación Granate y en la coronación lució la medalla de campeón.