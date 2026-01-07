Franco Petroli, la opción que maneja Lanús para reforzar el arco

Lanús sabe que necesita reforzar y potenciar su plantel de cara a una exigente temporada con varios frentes a atender. Por eso, y a pesar de la búsqueda silenciosa, van apareciendo nombres. Y, en las últimas horas, Franco Petroli sonó fuerte para ser el competidor de Nahuel Losada en el arco Granate.

El tema del arco no es un puesto menor para e l técnico Mauricio Pellegrin o. En su momento el club apostó fuerte por Losada y no erró: el ex Belgrano de Córdoba fue uno de los puntos altos en la Liga Profesional y clave en la Copa Sudamericana , sobre todo en la final y en los penales ante Atlético Mineiro.

Ante la inminente salida de Rocco Ríos Novo -sería vendido al Inter Miami- y la falta de acuerdo con Lautaro Morales -fue sondeado por Argentinos, pero no prosperó-, Pellegrino necesita de un portero con experiencia y apuntó a Franco Petroli (27 años), de última temporada en Godoy Cruz de Mendoza.

El Granate comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores la primera semana de abril, que coincide con las fechas finales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Además, se le suma la Copa Argentina de avanzar a 16avos. de final si supera el próximo domingo 18 de enero a Sarmiento de La Banda.

Con este panorama, Mauricio Pellegrino deberá rotar para equilibrar las cargas físicas y ahí es donde Franco Petroli podría tener chances de jugar, ya sea el torneo local, como el federal, ya que la Libertadores será para Nahuel Losada.

Con el descenso del Tomba a la Primera Nacional, el arquero analiza una salida y las condiciones para negociar serían un préstamo con opción de compra.

En el caso de Morales, la dirigencia podría bajarlo a la Reserva que este martes comenzó la pretemporada con el nuevo entrenador Román Martínez y cuenta con cuatro arqueros: Tomás Bais, Tomás Silva, Ignacio Roldán y Maximiliano Gassenschmidt. Hoy, el suplente de Losada es Evaristo Dieguiz (20 años).

Quién en Franco Petroli

Nacido en Avellaneda, a los 10 años llegó a River y realizó todas las inferiores. Marcelo Gallardo lo llevó a la pretemporada de 2018 a los Estados Unidos, pero no debutó oficialmente a pesar de haber recibido varias convocatorias.

En el primer partido al mando de Martín Demichelis tuvo su debut no oficial en 2022 en un amistoso contra Unión La Calera disputando el primer tiempo.

Buscando continuidad, en junio de 2023 pasó a Estudiantes de Río Cuarto por seis meses, en la Primera Nacional. Y, en enero de 2024, fue fichado por Godoy Cruz. En el León del Imperio atajó 25 partidos, recibió 12 goles y obtuvo 15 vallas invictas, mientras que en el elenco mendocino disputó 83 partidos, le encajaron 80 goles y en 32 oportunidades no recibió tantos.

El arquero fue tentado por Unión de Santa Fe, Estudiantes de Río Cuarto –aseguró a Renzo Bacchia, que estuvo en el radar Granate- y Talleres de Córdoba, pero apareció Lanús y los caminos parecen conducir a Cabrero y Guidi.