Temperley cerró dos defensores para alegría de Nicolás Domingo

Temperley avanza en su puesta a punto con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y este martes, para felicidad del técnico Nicolás Domingo , sumó dos nuevos refuerzos, ambos en la defensa: el marcador central Gian Nardelli y el lateral Valentino Werro .

De acuerdo a lo que le informaron a Diario La Unión, ambos futbolistas firmaron hoy sus respectivos contratos en las oficinas del club y ya trabajan bajo las órdenes de Domingo de cara al nuevo campeonato de la segunda categoría del mercado de pases .

Confirmado. Cuándo será el debut de Los Andes y Temperley en la Primera Nacional 2026

Con estas dos nuevas caras, el Gasolero acumula tres refuerzos oficiales en este mercado de pases, todos en la faz defensiva, ya que previamente firmó su contrato el zaguero central Santiago Flores , quien llega proveniente de Estudiantes de La Plata. El que todavía no firmó, pero ya entrena con el plantel es el volante Gerónimo Tomasetti .

El defensor, de 25 años, llega proveniente de Vinotinto FC , que juega en la Serie A de Ecuador, donde disputó 34 partidos, con dos goles y dos asistencias. Fue habitual titular del equipo ecuatoriano, ya que disputó 31 encuentros desde el arranque en la pasada temporada, y con este reciente antecedente se suma al Gasolero.

nardelli tigre Nardelli llega a Temperley tras pasar por Tigre y Colón en Argentina.

En Argentina, el marcador central jugó en Colón y Tigre. En el Sabalero, club en el que se formó y debutó como profesional, disputó 43 partidos, pero se fue con el pase en su poder a principio de 2024 para recalar en Tigre, en el que jugó 25 partidos y convirtió su gol.

En Temperley, Nardelli tendrá su primera experiencia en la Primera Nacional y buscará ganarse un lugar en el equipo de Nico Domingo, luego de acumular 64 partidos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Un lateral derecho para Nicolás Domingo

En estos primeros días de trabajo, el entrenador del Gasolero, en conjunto con la subcomisión de fútbol, avanzaron en el armado de la última línea. Y el que faltaba era el lateral derecho. Por eso, con la llegada de Valentino Werro, cubrió todas las posiciones.

Embed - Valentino Werro | Lateral - Mediocampista Derecho • 2021

Werro, de 24 años, se formó en Unión de Santa Fe, pero no llegó a debutar en la primera del Tatangue. Toda su carrera profesional la realizó en la Primera Nacional, ya que disputó dos temporadas en Guillermo Brown y el último año defendió los colores de Alvarado.

En el equipo de Puerto Madryn, disputó 56 encuentros, con un gol y una asistencia, mientras que en el conjunto marplatense sumó 14 encuentros. En la segunda categoría, acumula 70 partidos y en Temperley intentará llegar a los 100 cotejos oficiales.