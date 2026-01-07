El nuevo destino para Luis López tras su salida de Temperley

El 2026 no comenzó de la manera esperada para Luis López , uno de los históricos goleadores de Temperley . Su objetivo, a los 38 años, era “colgar los botines” en el club de su amores, pero la decisión de que no continuará ligado al Gasolero fue un golpe inesperado, que le costó digerir y lo llenó de bronca.

Pasó el tiempo, se fueron ordenando las cosas, acomodó su cabeza y no perdió la llama de la pasión. En las últimas horas, el “Animal” se convirtió en nuevo refuerzo de Paysandú, de la Segunda División de Uruguay. Será su segunda experiencia fuera del país después de su efímero paso por Junior (2015).

“Intensidad, garra y carácter”, definió el “Paysa” a su nueva adquisición. “Le damos la bienvenida a Luis ‘Animal’ López, nuevo refuerzo de Paysandú FC”, anunció el club a través de sus redes sociales.

En cuanto a las características futbolísticas, describió a Luis López como un “jugador de fuerte presencia y temperamento. Entrega, lucha y compromiso en cada pelota”. Y agregó que el oriundo de Villa Fiorito “llega para sumar su personalidad, energía y espíritu competitivo al equipo en esta nueva etapa profesional del club”.

López llega a un club que el próximo 7 de marzo cumplirá 23 años y que se reactivó en 2021 tras su retiro en 2006 por problemas económicos. El 2025 fue un año inolvidable en la vida de Paysandú ya que logró un triplete histórico al consagrase campeón del Torneo Apertura, del Torneo Clausura y la Tabla Anual, obteniendo el título de campeón de la divisional en forma invicta y el ascenso a la Segunda División.

Lo último de Luis López en Temperley

En una de sus últimas entrevistas al canal de YouTube “Soy Gasolero”, el delantero se refirió a su salida del club. “No merecía irme así, merecía mucho más, por lo menos tener el partido de despedida con mi gente. Y los dirigentes del club me cerraron las puertas”, explicó con todo el dolor del mundo.

Luis López El "Animal" López jugará en la Segunda División de Uruguay.

A su vez, reveló que “mi sueño era retirarme con la camiseta de Temperley, tener mi último partido con mi gente, en el club del cual soy hincha y el que me dio todo. Y este sueño me lo apagaron. Siento que me cortaron las alas y me rompieron las piernas”.

El “Animal” se despidió de Temperley con 289 presencias con la camiseta Celeste y 73 goles, siendo el quinto futbolista con más goles en la historia del club, por detrás de Luciano Eufemio Agnolín (147), Miguel Donnola (115), Heriberto Flores (91) y Reinaldo Herguintegui (87).