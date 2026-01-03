Temperley se refuerza con experiencia para la Primera Nacional: Santiago Flores es la segunda cara nueva

Santiago Flores se suma a Temperley para el campeonato de la Primera Nacional. Santiago Flores junto al presidente Alberto Lecchi.

Temperley sigue con su armado de plantel con vistas al inicio del torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo ya piensa en el debut ante Tristán Suarez y por eso sumó a su segundo refuerzo. Se trata del marcador central Santiago Flores de 24 años de edad, quien llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata.

En ese sentido, la dirigencia de Temperley se movió con rapidez y así incorporó al segundo futbolista en este mercado de pases. Es un zaguero central con experiencia que jugó la última temporada para Independiente Rivadavia de Mendoza, pero su pase pertenece al último campeón del Torneo Clausura en la Primera División del fútbol argentino.

Embed - Club Atletico Temperley on Instagram: " Santiago Flores, defensor central de 24 años y de reciente paso por Independiente Rivadavia, es nueva incorporación de Temperley. Llega a préstamo desde Estudiantes LP. ¡Bienvenido, Santi! " View this post on Instagram Santiago Flores, experiencia para la defensa de Temperley El marcador central tuvo poco rodaje en Estudiantes de La Plata, donde sólo disputó 12 partidos, mientras que en Independiente Rivadavia de Mendoza registra dos etapas: fue una pieza clave en el ascenso a Primera de 2023, aunque durante el 2025 tuvo escasa participación con sólo 3 partidos.

En busca de la continuidad deseada, llega al Gasolero a préstamo por un año con el objetivo de afianzarse en la última línea del equipo que será dirigido por Nicolás Domingo.

De esta manera, se convierte en el segundo refuerzo del Gasolero, que días atrás ya había confirmado la incorporación de Gerónimo Tomasetti, quien arribó desde Ferro Carril Oeste. El mercado aún no se cierra y el equipo deberá seguir sumando caras nuevas si pretende ser protagonista, por lo que se esperan más novedades en los próximos días para el conjunto celeste.

