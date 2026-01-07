miércoles 07 de enero de 2026
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven..."

Evangelina Anderson aseguró que el vínculo Ian Lucas forma parte del show de MasterChef Celebrity y el banfileño publicó un fuerte posteo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson. 

En una entrevista con Sálvese quien puede, en América TV, Evangelina Anderson aseguró que el ida y vuelta con Ian Lucas forma parte de la dinámica televisiva y que no existe una relación por fuera del programa.

“Somos funcionales al show. Somos compañeros”, sostuvo, y descartó que el coqueteo pueda transformarse en algo real: “No puede pasar del juego a ser algo serio”.

image
Ian Lucas se expresó luego de las palabras de Evangelina Anderson.

Poco después de esas declaraciones, Ian Lucas publicó una imagen suya en el set de MasterChef Celebrity, con Evangelina detrás, acompañada por un texto que muchos interpretaron como una respuesta directa.

La respuesta de Ian Lucas

“Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento”, escribió.

Luego, remató con la frase que encendió las redes: “Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”.

El posteo no pasó inadvertido y fue leído por sus seguidores como una indirecta hacia la modelo, que recientemente confirmó estar soltera tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos.

