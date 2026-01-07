Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: "Lo que ven..."

El rumor de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson , que se potenció al aire de MasterChef Celebrity , en Telefe, sumó un nuevo capítulo luego de que la modelo relativizara públicamente el vínculo y el banfileño reaccionara con un mensaje contundente en redes sociales.

En una entrevista con Sálvese quien puede , en América TV , Evangelina Anderson aseguró que el ida y vuelta con Ian Lucas forma parte de la dinámica televisiva y que no existe una relación por fuera del programa.

¿Qué onda? Qué dijo Martín Demichelis sobre el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

“Somos funcionales al show . Somos compañeros”, sostuvo, y descartó que el coqueteo pueda transformarse en algo real: “No puede pasar del juego a ser algo serio”.

Poco después de esas declaraciones, Ian Lucas publicó una imagen suya en el set de MasterChef Celebrity , con Evangelina detrás, acompañada por un texto que muchos interpretaron como una respuesta directa.

La respuesta de Ian Lucas

“Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento”, escribió.

Luego, remató con la frase que encendió las redes: “Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”.

El posteo no pasó inadvertido y fue leído por sus seguidores como una indirecta hacia la modelo, que recientemente confirmó estar soltera tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos.