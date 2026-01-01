jueves 01 de enero de 2026
Qué dijo Martín Demichelis sobre el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Martín Demichelis está en Punta del Este y atendió a los medios con cara de pocos amigos al hablar del romance de Ian Lucas y su ex Evangelina Anderson.

Martín Demichelis habló de todo.&nbsp;

El pasado fin de semana, se filtró una foto suya junto a una mujer, en un restaurante. Se habló de que podría ser su nueva pareja, pero ella enseguida salió a negarlo.

El ex DT de River habló con Gustavo Descalzi, periodista de A La Tarde, sobre el tema, fuera de cámara. "Lo encontré con cara de pocos amigos. Me vino a hablar y me pidió que sean sin cámaras ni micrófonos. Me dijo que está muy enojado por la foto mentirosa que le sacaron", contó. "La nena de la foto es la hija de mi amigo y la chica que estaba con ella es la niñera", le dijo Martín Demichelis.

Martín Demichelis con su hija menor, que tuvo con Evagelina Anderson, en Punta del Este.

La bronca de Martín Demichelis

Cuando el periodista le preguntó por la presencia de Evangelina Anderson en Punta del Este, que llegó este mismo martes, el futbolista habría reaccionado un poco incómodo. Sin embargo, cuando le nombró a Ian Lucas, fue peor.

"'Los temas personales se tratan en familia', me dijo Demichelis y me quedó mirando fijo", reveló Gustavo Descalzi sobre la charla que mantuvieron.

