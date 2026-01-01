Qué dijo Martín Demichelis sobre el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Martín Demichelis habló de todo.

Martín Demichelis está en Punta del Este acompañado de sus hijos, parte de su familia y unos amigos para pasar unas vacaciones y celebrar la llegada del Año Nuevo, mientras que Evangelina Anderson, su ex, vive un romance con Ian Lucas.

El pasado fin de semana, se filtró una foto suya junto a una mujer, en un restaurante. Se habló de que podría ser su nueva pareja, pero ella enseguida salió a negarlo.

Ailín, la mujer en cuestión, explicó que es amiga de un amigo de Martín Demichelis y que está en Uruguay junto con ellos pasando las vacaciones.

El ex DT de River habló con Gustavo Descalzi, periodista de A La Tarde, sobre el tema, fuera de cámara. "Lo encontré con cara de pocos amigos. Me vino a hablar y me pidió que sean sin cámaras ni micrófonos. Me dijo que está muy enojado por la foto mentirosa que le sacaron", contó. "La nena de la foto es la hija de mi amigo y la chica que estaba con ella es la niñera", le dijo Martín Demichelis.

image Martín Demichelis con su hija menor, que tuvo con Evagelina Anderson, en Punta del Este. La bronca de Martín Demichelis Cuando el periodista le preguntó por la presencia de Evangelina Anderson en Punta del Este, que llegó este mismo martes, el futbolista habría reaccionado un poco incómodo. Sin embargo, cuando le nombró a Ian Lucas, fue peor. "'Los temas personales se tratan en familia', me dijo Demichelis y me quedó mirando fijo", reveló Gustavo Descalzi sobre la charla que mantuvieron.

