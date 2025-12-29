El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

En esta oportunidad, se produjo nuevamente un ida y vuelta en redes las sociales que generó un enorme revuelo e incluso se sumaron algunos famosos con sus comentarios.

image Ian Lucas y Evangelina Anderson, en pleno romance. Todo comenzó con un posteo de Ian Lucas en su cuenta de Instagram, al Evangelina Anderson respondió con un mensaje picante. Lejos de quedar ahí, el banfileño redobló la apuesta y devolvió el gesto con una reacción aún más contundente que alimenta aún más los rumores de romance.

Ian Lucas y Evangelina Anderson ya no se esconden "Mirá mi shippeo", escribió ella en la publicación. "Hola hermosa", contestó él para estallen los seguidores de ambos en las redes sociales.

A la publicación también se sumaron sus compañeros de MasterChef Celebrity . "Toma pa' vo'", escribió Cachete Sierra. Maxi López, muy compinche al influencer, le comentó: "Cómo está ese penthouse facha".

