El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas comienzan lentamente a blanquear su romance y todo indica que el vínculo entre ellos sigue con viento a favor, luego de haber comenzado hace unos meses la relación en las cocinas de MasterChef Celebrity.
Evangelina Anderson e Ian Lucas siguen alimentado los rumores de romance y ahora volvieron a compartir comentarios en las redes sociales.
En esta oportunidad, se produjo nuevamente un ida y vuelta en redes las sociales que generó un enorme revuelo e incluso se sumaron algunos famosos con sus comentarios.
Todo comenzó con un posteo de Ian Lucas en su cuenta de Instagram, al Evangelina Anderson respondió con un mensaje picante. Lejos de quedar ahí, el banfileño redobló la apuesta y devolvió el gesto con una reacción aún más contundente que alimenta aún más los rumores de romance.
"Mirá mi shippeo", escribió ella en la publicación. "Hola hermosa", contestó él para estallen los seguidores de ambos en las redes sociales.
A la publicación también se sumaron sus compañeros de MasterChef Celebrity . "Toma pa' vo'", escribió Cachete Sierra. Maxi López, muy compinche al influencer, le comentó: "Cómo está ese penthouse facha".