lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson e Ian Lucas siguen alimentado los rumores de romance y ahora volvieron a compartir comentarios en las redes sociales.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

En esta oportunidad, se produjo nuevamente un ida y vuelta en redes las sociales que generó un enorme revuelo e incluso se sumaron algunos famosos con sus comentarios.

¿Qué onda?

Evangelina Anderson aclaró sus vínculos con Ian Lucas y Martín Demichelis
Ian Lucas y Evangelina Anderson, en pleno romance.

Todo comenzó con un posteo de Ian Lucas en su cuenta de Instagram, al Evangelina Anderson respondió con un mensaje picante. Lejos de quedar ahí, el banfileño redobló la apuesta y devolvió el gesto con una reacción aún más contundente que alimenta aún más los rumores de romance.

Ian Lucas y Evangelina Anderson ya no se esconden

"Mirá mi shippeo", escribió ella en la publicación. "Hola hermosa", contestó él para estallen los seguidores de ambos en las redes sociales.

A la publicación también se sumaron sus compañeros de MasterChef Celebrity . "Toma pa' vo'", escribió Cachete Sierra. Maxi López, muy compinche al influencer, le comentó: "Cómo está ese penthouse facha".

