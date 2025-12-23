Qué dijo Ian Lucas ante una pregunta picante sobre Evangelina Anderson

Fue entonces cuando Ian Lucas se quedó estupefacto, con una mirada de enamorado y tratando de escapar la respuesta más esperada por todos.
La respuesta de Ian Lucas sobre su romance con Evangelina Anderson
"A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso", dijoWanda Nara para darle tiempo a Ian Lucas en su respuesta. "Sí, fuiste vos. Ahora mi mejor amiga es Wanda", le dijo el cantante Fede.
Y Wanda Nara echó más leña la fuego: "Y entre panqueque y panqueque...". "Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?", le consultó a Ian Lucas.
"Yo ya dije que es la mujer más linda de Argentina para mí", retrucó el cantante en otra directa para Evangelina Anderson..."
Mientras que Evangelina Anderson estaba cerca y hija Emma estuvo bailando con Ian y La Joaqui sobre el escenario de Vélez el tema "TikTok".