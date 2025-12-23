Qué dijo Ian Lucas ante una pregunta picante sobre Evangelina Anderson

Ian Lucas quedó en el centro de la escena en el evento de Fede Vigevani en el estadio de Vélez Sarsfield y quedó paralizado cuando el anfitrión le hizo una pregunta picante sobre Evangelina Anderson , con Wanda Nara de cómplice del momento más esperado de la noche.

"Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿qué está pasando con Evangelina Anderson ?", le preguntó Fede luego de hacer unas destrezas de básquet.

A full. Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

Fue entonces cuando Ian Lucas se quedó estupefacto, con una mirada de enamorado y tratando de escapar la respuesta más esperada por todos.

Ian Lucas declarándole amor a Eva Anderson frente a sus hijos y un Vélez repleto: están a full!!! #LAM @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xqVzhylBW9

"A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso", dijo Wanda Nara para darle tiempo a Ian Lucas en su respuesta. "Sí, fuiste vos. Ahora mi mejor amiga es Wanda", le dijo el cantante Fede.

Y Wanda Nara echó más leña la fuego: "Y entre panqueque y panqueque...". "Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?", le consultó a Ian Lucas.

AMGMDYu2 Evangelina Anderson junto a Ian Lucas.

"Yo ya dije que es la mujer más linda de Argentina para mí", retrucó el cantante en otra directa para Evangelina Anderson..."

Mientras que Evangelina Anderson estaba cerca y hija Emma estuvo bailando con Ian y La Joaqui sobre el escenario de Vélez el tema "TikTok".