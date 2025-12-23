martes 23 de diciembre de 2025
Escribinos
23 de diciembre de 2025
¿Qué onda?

Qué dijo Ian Lucas ante una pregunta picante sobre Evangelina Anderson

Ian Lucas participó de un evento de Fede Vigevani dónde fue interpelado por su romance con Evangelina Anderson, y con Wanda Nara echando más leña al fuego.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

Ian Lucas y Evangelina Anderson. 

"Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿qué está pasando con Evangelina Anderson?", le preguntó Fede luego de hacer unas destrezas de básquet.

Lee además
Evangelina Anderson le tiró onda a Ian Lucas. 
A full.

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"
Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
¿Qué onda?

Aseguran que Ian Lucas y Evangelina Anderson pasarían las Fiestas juntos
Embed

Fue entonces cuando Ian Lucas se quedó estupefacto, con una mirada de enamorado y tratando de escapar la respuesta más esperada por todos.

La respuesta de Ian Lucas sobre su romance con Evangelina Anderson

"A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso", dijo Wanda Nara para darle tiempo a Ian Lucas en su respuesta. "Sí, fuiste vos. Ahora mi mejor amiga es Wanda", le dijo el cantante Fede.

Y Wanda Nara echó más leña la fuego: "Y entre panqueque y panqueque...". "Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?", le consultó a Ian Lucas.

AMGMDYu2
Evangelina Anderson junto a Ian Lucas.

Evangelina Anderson junto a Ian Lucas.

"Yo ya dije que es la mujer más linda de Argentina para mí", retrucó el cantante en otra directa para Evangelina Anderson..."

Mientras que Evangelina Anderson estaba cerca y hija Emma estuvo bailando con Ian y La Joaqui sobre el escenario de Vélez el tema "TikTok".

Temas
Seguí leyendo

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

Aseguran que Ian Lucas y Evangelina Anderson pasarían las Fiestas juntos

Evangelina Anderson aclaró sus vínculos con Ian Lucas y Martín Demichelis

El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán habló del novio de Wanda Nara.  video
¡Ups!

El picante comentario de Moria al ver semidesnudo al novio de Wanda

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofia Gonet dejá las redes sociales. 
Todo mal.

Por qué motivo Sofía Gonet se despide de las redes sociales