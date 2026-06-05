sábado 06 de junio de 2026
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5 de junio de 2026

Encontraron al jubilado desaparecido de Santa Marta: "Estaba perdido, y no podía encontrar el camino"

El hombre de 67 años, que había desaparecido luego de salir en bicicleta para hacer un trámite en Banfield, regresó a su casa tras ser hallado por la Policía.

El vecino de Santa Marta que estaba desaparecido ya volvió con su familia.

El vecino de Santa Marta que estaba desaparecido ya volvió con su familia.

Luego de horas de preocupación e intensa búsqueda, Juan Alberto Chávez, el vecino de 67 años del barrio Santa Marta que estaba desaparecido desde el martes, fue encontrado sano y salvo durante la tarde del pasado jueves, y ya se encuentra nuevamente con su familia.

La noticia fue confirmada a La Unión por su familia, quienes agradecieron la difusión del caso y el acompañamiento recibido durante las últimas horas. “Me llamaron de la comisaría diciendo que encontraron a mi abuelo. Gracias a Dios lo encontraron y ya está bien acá en casa con nosotros”, expresó su nieto.

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Según relató, el hombre se encontraba desorientado y no lograba reconocer el camino de regreso a su vivienda. “Estaba muy confundido y no podía encontrar el camino a casa. También pensó que era otro lugar su casa”, detalló.

"Él tiene problemas de memoria, así que suponemos que no recuerda", había señalado el mismo pariente a este medio, en medio de la búsqueda del jubilado.

Desaparecido vecino Santa Marta
Juan Chavez está desaparecido desde el pasado martes.

Juan Chavez está desaparecido desde el pasado martes.

Salió para hacer un tramite en Banfield y se perdió

Chávez había salido el martes en su bicicleta para realizar un trámite sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Banfield, pero nunca regresó. La familia había explicado que el hombre atravesaba problemas de memoria en el último tiempo, aunque sin un diagnóstico médico formal.

La última referencia sobre su paradero indicaba que había sido visto en la zona de Fiorito, en inmediaciones de las calles San Martín y Plumerillo. Finalmente, tras la intervención policial, Juan Alberto pudo ser localizado y regresar con sus seres queridos.

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