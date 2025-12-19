viernes 19 de diciembre de 2025
Escribinos
19 de diciembre de 2025
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Julia Calvo de MasterChef Celebrity

Los jurados de MasterChef Celebrity tuvieron que decidir entre los platos de Julia Calvo y Emilia Attias, dos ex integrantes del elenco de Casi Ángeles.

Julia Calvo y Emilia Attias.&nbsp;

Julia Calvo y Emilia Attias. 

El jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui determinó que Julia Calvo abandone la competencia.

Lee además
Zaira Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity. 
Buena onda.

Maxi López elogió a Zaira Nara y habló de su vínculo en Masterchef Celebrity
El cocinero de Banfield antes de arrancar la master class que obtuvo comentarios más que positivos. 
Receta fácil y sana.

El cocinero de Banfield que brilló con su comida turca en un mega festival
Embed

Para cerrar la semana de olimpiadas, los chefs eligieron al deporte nacional, el pato, para realizar un juego previo a cocinar. La consigna se trató de hacer un plato con esa ave.

Emilia Attias hizo pato con zanahorias glaseadas y peras a la manteca y romero. Ella destacó que su plato tenía como una "ensalada fresca", a lo que Betular la cruzó preguntándole quién decía que era fresca. "La ensalada tiene tallos, yo no los como", agregó.

Martitegui valoró la estética del plato de Emilia Attias, pero también cuestionó la falta de salsa y la de manteca. "Mi plato está rozando la despedida", analizó la actriz luego de la degustación, y la verdad que no se equivocó.

La emotiva despedida de Julia Calvo

Solo un plato fue peor que el de Emilia: el pato a la naranja con puré de papas hecho por Julia Calvo. Ella les explicó a los chefs que le puso extracto de tomate al puré por recomendación de Donato, y que por eso tenía un color distinto al habitual.

Betular cuestionó que las naranjas de decoración en el plato aún tuviesen la parte blanca y luego le dijo a Calvo que la cebolla estaba cruda. Germán consignó que la presentación estaba bien, pero que al pato le sobraron minutos de cocción.

image
Julia Calvo dejó MasterChef Celebrity.

Julia Calvo dejó MasterChef Celebrity.

Las actrices hablaron de lo mucho que se quieren y la gran cantidad de tiempo compartido que tuvieron -sobre todo por su trabajo juntas en Casi Ángelesy Donato fue el encargado de revelar que Julia se convertía en la novena eliminada del certamen.

“Fue por muy, muy, muy poquito. Tu mejor plato en esta última instancia será tu sello en esta despedida", le aseguró el cocinero italiano a la participante.

Temas
Seguí leyendo

Maxi López elogió a Zaira Nara y habló de su vínculo en Masterchef Celebrity

El cocinero de Banfield que brilló con su comida turca en un mega festival

La inesperada dedicatoria de Momi Giardina en Masterchef Celebrity

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María Eugenia Rito, en otra. 
¡Ups!

El rebusque de María Eugenia Ritó en las redes sociales: "Califico tu..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

La sede del Centro de Panaderos de Cuartel IX queda ubicado en Amberes 1591 (Lomas).
Balance positivo.

Panaderos de Cuartel IX: trabajo solidario en Lomas y apoyo constante a los vecinos durante el 2025

Por  Damián Grassi