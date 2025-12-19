Cómo fue la despedida de Julia Calvo de MasterChef Celebrity

Los miles de nostálgicos de Casi Ángeles la pasaron muy mal viendo el último programa de Masterchef Celebrity Argentina , donde Julia Calvo y Emilia Attias tuvieron los peores platos de la novena Gala de Eliminación del ciclo de Telefe.

Receta fácil y sana. El cocinero de Banfield que brilló con su comida turca en un mega festival

Para cerrar la semana de olimpiadas, los chefs eligieron al deporte nacional, el pato, para realizar un juego previo a cocinar. La consigna se trató de hacer un plato con esa ave.

Emilia Attias hizo pato con zanahorias glaseadas y peras a la manteca y romero. Ella destacó que su plato tenía como una "ensalada fresca", a lo que Betular la cruzó preguntándole quién decía que era fresca. "La ensalada tiene tallos, yo no los como", agregó.

Martitegui valoró la estética del plato de Emilia Attias, pero también cuestionó la falta de salsa y la de manteca. "Mi plato está rozando la despedida", analizó la actriz luego de la degustación, y la verdad que no se equivocó.

La emotiva despedida de Julia Calvo

Solo un plato fue peor que el de Emilia: el pato a la naranja con puré de papas hecho por Julia Calvo. Ella les explicó a los chefs que le puso extracto de tomate al puré por recomendación de Donato, y que por eso tenía un color distinto al habitual.

Betular cuestionó que las naranjas de decoración en el plato aún tuviesen la parte blanca y luego le dijo a Calvo que la cebolla estaba cruda. Germán consignó que la presentación estaba bien, pero que al pato le sobraron minutos de cocción.

image Julia Calvo dejó MasterChef Celebrity.

Las actrices hablaron de lo mucho que se quieren y la gran cantidad de tiempo compartido que tuvieron -sobre todo por su trabajo juntas en Casi Ángelesy Donato fue el encargado de revelar que Julia se convertía en la novena eliminada del certamen.

“Fue por muy, muy, muy poquito. Tu mejor plato en esta última instancia será tu sello en esta despedida", le aseguró el cocinero italiano a la participante.