Nahuel Losada le cerró la puerta a su salida de Lanús hacia River

Nahuel Losada , el arquero de Lanús , despejó los rumores ante una probable salida hacia River . El uno y figura del Granate había aparecido en el radar de Marcelo Gallardo para jugar en el conjunto de Nuñez , pero el futbolista rompió el silencio y se encargó de despejar las dudas acerca de su futuro.

"El primer paso es que venga la dirigencia de Lanús y me digan que tienen algo concreto y que no lo quieren dejar pasar. A partir de ahí, actuaré como se tiene que actuar. Estoy feliz en el club, logré lo que quería. No veo más allá. Mí cuerpo, mí mente y mí trabajo están puestos acá. Primero tendrán que arreglar con el club, después se arreglará lo mío. Dejamos la vara muy alta en el 2025, y queremos superarla", expresó Losada en diálogo con ESPN.

De todos modos, consideró que es "lindo verse en los planes de otros clubes" . Y apuntó: "me llegaron un montón de mensajes preguntando. Mi cabeza hoy está 100% en Lanús. Si bien tengo una cláusula de recisión nunca la voy a ejecutar".

Para el actual arquero de Lanús no fue sencillo llegar hasta la actualidad llena de protagonismo. Ser campeón con Lanús de la Copa Sudamericana , después de todos los momentos difíciles que le tocó atravesar, provocó rebobinar e ir atrás en el tiempo para el futbolista.

"Me ha tocado ser padre muy joven y cursando las Divisiones Inferiores en Estudiantes mi papá era poseedor de un taxi y para darme una mano y solventar gastos me lo daba. Siempre estuve, súper agradecido a esa mano que en su momento me ayudó mucho", reconoció el ex Belgrano de Córdoba.

Losada pensó en dejar el fútbol pero tuvo recompensa

A su vez, el arquero confesó que muchas veces estuvo a punto de dejar el fútbol: "A veces quería tirar la toalla, muchas veces lo pensé, y mi viejo atrás alentándome. Cuando se revirtió, la verdad que tomé noción de todo lo que ha transcurrido y saqué un fuego interior que hoy me está haciendo disfrutar".

Por último, concluyó: "Me costó mucho, remé mucho para estar en este momento. A veces te pones a pensar en los momentos donde nadie me daba dos mangos y la vida y el trabajo dónde me puso. Estoy inmensamente feliz pero esto tiene que ser acompañado de un equipo, una estructura y hoy Lanús me la dio. Premio doble para mí, el esfuerzo paga. El mensaje es que la sigan remando que el fútbol paga. Hoy estoy feliz y lleno de emoción".