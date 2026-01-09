Nahuel Losada le cerró la puerta a su salida de Lanús hacia River

Nahuel Losada, el arquero de Lanús, despejó los rumores ante una probable salida hacia River. El uno y figura del Granate había aparecido en el radar de Marcelo Gallardo para jugar en el conjunto de Nuñez, pero el futbolista rompió el silencio y se encargó de despejar las dudas acerca de su futuro.
"El primer paso es que venga la dirigencia de Lanús y me digan que tienen algo concreto y que no lo quieren dejar pasar. A partir de ahí, actuaré como se tiene que actuar. Estoy feliz en el club, logré lo que quería. No veo más allá. Mí cuerpo, mí mente y mí trabajo están puestos acá. Primero tendrán que arreglar con el club, después se arreglará lo mío. Dejamos la vara muy alta en el 2025, y queremos superarla", expresó Losada en diálogo con ESPN.
De todos modos, consideró que es "lindo verse en los planes de otros clubes". Y apuntó: "me llegaron un montón de mensajes preguntando. Mi cabeza hoy está 100% en Lanús. Si bien tengo una cláusula de recisión nunca la voy a ejecutar".
Nahuel Losada recordó los duros momentos que atravesó en el fútbol
Para el actual arquero de Lanús no fue sencillo llegar hasta la actualidad llena de protagonismo. Ser campeón con Lanús de la Copa Sudamericana, después de todos los momentos difíciles que le tocó atravesar, provocó rebobinar e ir atrás en el tiempo para el futbolista.
"Me ha tocado ser padre muy joven y cursando las Divisiones Inferiores en Estudiantes mi papá era poseedor de un taxi y para darme una mano y solventar gastos me lo daba. Siempre estuve, súper agradecido a esa mano que en su momento me ayudó mucho", reconoció el ex Belgrano de Córdoba.
Losada pensó en dejar el fútbol pero tuvo recompensa
A su vez, el arquero confesó que muchas veces estuvo a punto de dejar el fútbol: "A veces quería tirar la toalla, muchas veces lo pensé, y mi viejo atrás alentándome. Cuando se revirtió, la verdad que tomé noción de todo lo que ha transcurrido y saqué un fuego interior que hoy me está haciendo disfrutar".
Por último, concluyó: "Me costó mucho, remé mucho para estar en este momento. A veces te pones a pensar en los momentos donde nadie me daba dos mangos y la vida y el trabajo dónde me puso. Estoy inmensamente feliz pero esto tiene que ser acompañado de un equipo, una estructura y hoy Lanús me la dio. Premio doble para mí, el esfuerzo paga. El mensaje es que la sigan remando que el fútbol paga. Hoy estoy feliz y lleno de emoción".