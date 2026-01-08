Mateo Mendía, el central de la Reserva de Boca que busca Lanús

Lanús avanza en la contratación de uno de los defensores campeones con Boca en reserva.

Lanús continúa con la pretemporada con el foco puesto en la exigente preparación de cara al inicio de la competencia oficial. Con un sólo refuerzo confirmado hasta el momento, la dirigencia Granate avanza en las gestiones en el mercado de pases para concretar la llegada de un jugador de Boca para el plantel comandado por Mauricio Pellegrino.

Con Tomás Guidara ya trabajando a las órdenes del entrenador, ahora el objetivo es sumar a un defensor central tras lo que fue la salida de Ezequiel Muñoz. La apuesta de la Comisión Directiva es de la apuntar a un futbolista que viene de ser campeón con la reserva de Boca en la última temporada. Se trata de Mateo Mendía , zaguero central de 21 años de edad, uno de los defensores más codiciados del mercado de pases .

Sorpresivo. Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza

Si bien el Granate cuenta con Carlos Izquierdoz y José María Canale como titulares inamovibles en la zaga central, la dirigencia encabezada por Nicolás Russo busca sumar un defensor ante la salida de Ezequiel Muñoz a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En ese plan apareció el nombre de Mateo Mendía, quien fue uno de los mejores defensores de la reserva de Boca que obtuvo el título en la reserva en el 2025. La oferta que hizo Lanús es por un préstamo con una opción de compra.

El capitán de la Reserva de Boca es uno de los futbolistas del club más codiciados en el mercado, aunque desde la institución xeneize analizar retenerlo. Ya rechazaron dos ofertas de Peñarol y puede que se aproxime otra de Platense, que también lo quiere.

Boca busca retener a Mateo Mendía, pero Lanús no se rinde

Por su parte, el cuerpo técnico comandado por Claudio Ubeda considera retener al defensor a menos que llegue otro futbolista en la misma posición. El motivo radica en el recambio por la abrumadora cantidad de partidos que disputará Boca en 2026, teniendo en cuenta que el plantel de Primera sólo cuenta con cuatro marcadores centrales: Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Marco Pellegrino.

Según la información del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre Lanús y Boca avanzaron para su traspaso al Granate a préstamo por un año y con opción de compra.

Embed Lanús avanzó en la contratación de Mateo Mendía, defensor de Boca.

*La intención del "Granate" es traerlo a préstamo por un año y con una opción de compra. pic.twitter.com/7j8JxHbmOf — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 7, 2026

Los números de Mateo Mendía en Boca

El futbolista de 21 años de edad nació en Olavarría y fue fichado por Boca para las divisiones inferiores en 2023. En su palmarés cuenta con la Copa Intercontinental sub 20 con el xeneize en el año de su llegada al club de la ribera y también participó de la Copa Libertadores sub 20 en el 2024.

En el torneo sudamericano disputó 4 de los 5 partidos y marcó un gol en la primera fecha y llegó a disputar la final ante Flamengo. Luego, fue considerado por Diego Martínez para la Primera División de Boca.

El debut de Mateo Mendía en la primera de Boca fue el 19 de mayo de 2024 en un partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero. En dicho encuentro el xeneize se impuso por 4 a 2. Además, el 18 de febrero de 2025 Mateo Mendía debutó en la Copa Libertadores en el encuentro de la fase 2 ante Alianza Lima en Perú, donde Boca cayó por 1 a 0. En ese partido, Mendía ingresó en el minuto 90 reemplazando a Williams Alarcón.

También, el 19 de agosto de 2022 fue citado por Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 20. La realidad es que Mateo Mendía tuvo un grandísimo cierre del 2025 con la camiseta de Boca. Pese a no tener mucho lugar en primera, el juvenil logró consolidarse en la Reserva como capitán y salió campeón del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones de la categoría.