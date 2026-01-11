El ex Lanús Luis Zubeldía se operó del corazón: cuándo volverá a dirigir

Luis Zubeldía, el ex Lanús fue sometido a una operación del corazón.

El director técnico Luis Zubeldía , ex Lanús y actual de Fluminense de Brasil , fue sometido a una intervención quirúrgica debido a complicaciones con su salud de último momento. Según el parte médico emitido por el club brasileño, el entrenador pasó por un procedimiento de angioplastia con la colocación de un stent.

Además, Fluminense confirmó que la operación fue considerada "exitosa" por los profesionales médicos que lo asistieron. Sin embargo, la noticia trajo consigo un cambio en la planificación deportiva del equipo carioca para el inicio de la temporada.

A pesar del buen resultado de la cirugía, el cuerpo médico del Fluminense decidió ser cauteloso con los tiempos de rehabilitación del estratega. La previsión para que Zubeldía retorne a sus funciones habituales al frente del plantel profesional se extendió a un plazo de hasta 15 días.

El ex DT de Lanús y Liga de Quito , que asumió el cargo en el conjunto de Río de Janeiro tras su paso por el fútbol ecuatoriano, deberá guardar reposo absoluto durante las próximas dos semanas, dejando el equipo bajo el mando de sus asistentes técnicos durante los entrenamientos y compromisos venideros.

De acuerdo con el cronograma oficial, el regreso del ex DT de Lanús está previsto para el 25 de enero. Hasta entonces, Fluminense afrontará tres compromisos por el Campeonato Carioca: Madureira, Boavista y Nova Iguaçu.

Justamente ese mismo día, en la cuarta jornada del certamen estadual, el equipo disputará el clásico ante Flamengo, rival de Lanús en la Recopa Sudamericana. El clásico carioca aparece como la fecha señalada para la reincorporación de Zubeldía a sus tareas habituales.

El mensaje de la esposa de Luis Zubeldía en redes sociales

Por su parte, la esposa de Luis Zubeldía llevó tranquilidad con un mensaje en sus redes sociales. A su vez, brindó detalles de los próximos pasos a seguir en la recuperación del entrenador.

“Gracias a todos pos escribir. Luis ya está bien y mañana le dan el alta. Gracias a todos por su amor y sus lindas palabras”, escribió Ludmila Bowie en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Zubeldía llegó al tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025 tras su paso por el San Pablo, club al que dirigió por más de un año.

Durante su trayectoria también entrenó a clubes como Lanús, Racing, Liga de Quito, Barcelona de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México, Independiente de Medellín y Deportivo Alavés en España.