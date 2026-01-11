Se encamina la llegada de Matías Sepúlveda a Lanús tras su despedida de Universidad de Chile

Parece que el tire y afloje entre Lanús y Universidad de Chile va llegando su fin en el mercado de pases. Es que Matías Sepúlveda , el mediocampista chileno del elenco trasandino, ya se despidió de sus compañeros tras aprobar los exámenes médicos y según confirman medios de aquel país estaría llegando a la Argentina para firmar su nuevo contrato .

Según informó el medio partidario Emisora Bullanguera , el volante dejará Universidad de Chile para jugar en Lanús tras un importante paso dado en las últimas horas. Además, el futbolista de 26 años recientemente se realizó los exámenes médicos habituales para un refuerzo en una reconocida clínica deportiva del sector oriente de la capital. Tras obtener resultados positivos , Sepúlveda recibió la “luz verde” del cuadro Granate y con ello se despedirá de la U tras dos temporadas.

Sorpresivo. Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza

A su vez, se aguarda por el futbolista ex O’Higgins y Audax Italiano para que llegue a la Argentina entre lunes y martes con la intención de rubricar su nuevo vínculo con Lanús , donde será dirigido por Mauricio Pellegrino , quien tuvo un paso como director técnico de Universidad de Chile.

Por su parte, el futbolista ya comenzó a despedirse del conjunto chileno. El doctor Hugo Marambio , quien se desempeña en Universidad de Chile , expresó en su cuenta de Instagram: "Mati querido, lo mejor para tu nuevo desafío".

De esta manera, se confirma su salida del conjunto chileno. A su vez, se especula con que firmaría su contrato con Lanús por cuatro temporadas, aunque aún no trascendieron los montos de la operación. Alejandro Marón, vicepresidente de Lanús, sostuvo: "Estamos trabajando aún en los detalles, pero de no ocurrir nada extraño, se dará”, en diálogo con el medio chileno En Cancha.

Según informó TNT Sports, Sepúlveda viajará este lunes a Argentina para realizarse los exámenes médicos y concretar su traspaso al conjunto Granate. En conclusión, todo encaminado para que el jugador se convierta en nuevo refuerzo de Lanús para el 2026.

Matias-Sepulveda-1-4054x2702 Sepúlveda llegará este lunes a la Argentina.

La carrera de Matías Sepúlveda y sus números en la Universidad de Chile

Matías Ignacio Sepúlveda Méndez nació el 12 de marzo de 1999 en Santiago de Chile. Tiene 26 años e inició su carrera futbolística en O'Higgins, donde permaneció desde el 2016 hasta el 2021. Luego vistió los colores de Audax Italiano durante la temporada 2022-2023 y llegó a Universidad de Chile en el 2024.

Desde entonces, ha disputado 75 partidos oficiales, anotando 8 goles y entregando 10 asistencias, cifras que explican el interés de Lanús por asegurar su fichaje. Durante la temporada 2025, jugó 42 partidos, anotó 5 goles y realizó 8 asistencias. Enfrentó al Granate en las semifinales de la Copa Sudamericana y en el Romántico Viajero conquistó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa de Chile en 2025.