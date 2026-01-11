Rocío Igarzábal habló del costado más oscuro de Casi Ángeles

Rocío Igarzábal sorprendió al revelar una faceta poco conocida de su paso por la serie Casi Ángeles , la historia creada por Cris Morena , y la actriz y cantante recordó que el éxito masivo de la tira coincidió con uno de los momentos más angustiantes de su carrera, marcado por el acoso, las amenazas y la necesidad de reforzar su seguridad.

Contó que comenzó a recibir mensajes intimidantes que rápidamente encendieron las alarmas. “Me amenazaban, eran amenazas muy fuertes, con mi dirección, la patente de mi auto. Me estaban siguiendo”, relató, al describir el clima de temor que atravesó durante esa etapa de alta exposición mediática.

La gravedad de la situación la llevó a buscar contención en su entorno familiar. Según explicó, el miedo fue tan grande que decidió hablar con su padre y avanzar con una denuncia formal.

“Hablé con mi papá porque tenía mucho miedo y fuimos a hacer la denuncia”, expresó Rocío Igarzábal sobre lo vivido en aquellos días de alta exposición en la serie de Cris Morena y donde participó Lali Espósito y otras jóvenes figuras.

El éxito de Casi Ángeles y sus consecuencias

Rocío Igarzábal habló, además, del aspecto negativo del enorme éxito de Casi Ángeles: “Había un despliegue de seguridad cuando nos subíamos al escenario porque muchas amenazas decían ‘cuidate en este show porque voy a estar ahí y puede pasar algo’”, contó.

Esa convivencia entre la emoción por el crecimiento artístico y el miedo constante dejó una marca profunda en su experiencia dentro del proyecto. “La pasé mal. Esa primera instancia de la banda me daba miedo. Tenía mucha emoción, pero al mismo tiempo estaba pensando todo el tiempo que, por favor, no pase nada”, confesó. Como medida de cuidado, procuraba no estar sola y pedía compañía al llegar o retirarse de los estudios de grabación.

Con el paso del tiempo y tras las medidas tomadas, la situación logró resolverse. Según contó, finalmente identificaron a la persona responsable de las amenazas. “Por suerte pudimos dar con quien estaba haciendo las amenazas y no molestó más. Era una chica que venía al estudio, la veíamos todos los días”, reveló.