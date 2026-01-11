domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026
Cuál es la frase que Fede Bal le repite a todas sus novias

Fede Bal le hizo un comentario romántico a Evelyn Botto, su novia, y sus seguidores recordaron que ya hizo ese mismo comentario a otras mujeres.

Fede Bal está de novio con Evelyn Botto.

En las redes sociales descubrieron que usa la misma frase para todas las mujeres que pretende conquistar y todo comenzó a partir de un posteo de su actual pareja, Evelyn Botto, en Instagram.

Fede Bal y Victoria Puig, juntos.
Fede Bal comenzó una relación con la hija de un famoso periodista
Fede Bal y Carmen Barbieri, su mamá.
Fede Bal: "Mi mamá es mi noviecita, es mía y de nadie más"
image
Fede Bal y Evelyn Botto.

Allí, la actriz compartió un carrete de imágenes para resumir su 2025, acompañado por la frase “El año que aprendí a volar” y Fede Bal comentó “Me muero con vos”.

En tanto, ella respondió con un corazón y el intercambio alcanzó para confirmar, una vez más, el romance que, semanas atrás, ya había sido blanqueado públicamente cuando Evelyn Botto lo presentó como su novio.

Sin embargo, el gesto romántico tomó otra dimensión cuando seguidores atentos recordaron que Fede Bal había escrito exactamente el mismo mensaje el 24 de febrero de 2024 en una publicación de Flor Díaz.

Fede Bal, escrachado en las redes sociales

En aquella oportunidad, la joven había subido una foto personal y el actor reaccionó con idénticas palabras, lo que, en su momento, también había alimentado rumores y especulaciones sobre su vínculo.

La coincidencia no tardó en viralizarse y dividió opiniones. Mientras algunos defendieron al actor señalando que se trata simplemente de una expresión habitual en su forma de hablar, otros cuestionaron la falta de originalidad y marcaron un patrón repetido en su manera de vincularse públicamente con sus parejas.

Entre los comentarios que circularon tras la viralización, se leyeron frases como: “Te morís con todas”, “Siempre el mismo comentario” y “No se te cae una idea distinta”.

