Por qué Marcela Tauro rechazó estar en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity suele ser muy tentador para muchas figuras del espectáculo, pero no todos están dispuestos a aceptar la invitación a sumarse a las cocinas. Marcela Tauro decidió bajarse del reality gastronómico de Telefe y el motivo llamó la atención.

La periodista de Intrusos y conductora de Infama había sido convocada por Marixa Balli para participar como invitada especial en el ciclo que conduce Wanda Nara. Sin embargo, al enterarse de las condiciones, Marcela Tauro no dudó en rechazar la propuesta.

Fue Karina Iavícoli quien reveló los detalles en LAM. En medio de un intercambio sobre los movimientos internos en Intrusos, Ángel de Brito consultó si la ausencia de Marcela Tauro tenía que ver con una posible grabación en MasterChef Celebrity .

“Ella no lo va a hacer, se bajó sola”, explicó Iavícoli, y luego contó el motivo de su decisión: “Me dijo que eran como diez horas de grabación y, encima, gratis. Textual: ‘ni en pe… lo hago’”.

Marcela Tauro le dijo no a MasterChef Celebrity

Pero eso no fue todo. Según detalló la panelista, Marixa Balli también le habría comentado que debía prepararse previamente mirando videos de YouTube para aprender las recetas y el uso de distintos condimentos. Ese requisito terminó de inclinar la balanza y reforzó la negativa de Marcela Tauro a sumarse al programa.

La anécdota dio pie a que el propio Ángel de Brito confesara que él también fue contactado para participar en el reality, aunque rechazó la invitación de inmediato.

“Nada me divierte menos que cocinar y menos todavía en la tele”, aseguró entre risas. Luego reveló que quien lo había tentado fue Evangelina Anderson, aunque aclaró que solo habría aceptado si la invitación venía de Susana Roccasalvo.