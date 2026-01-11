domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026
Sin vueltas.

Kate Winslet hizo una fuerte denuncia contra su profesora de teatro

Kate Winslet, desde hace décadas estrella del cine, contó que su docente de teatro de le dijo que tenía que conformarse con hacer “los papeles de chica gorda".

Ahora, la oscarizada intérprete compartió un nuevo episodio de su pasado, revelando que una profesora le dijo que se tendría que conformar con "papeles de chica gorda".

Kate Winslet, en contra de los retoques estéticos y los fármacos para adelgazar
Jennifer López protagoniza una historia argentina. 
Estrenos de cine: Jennifer López, películas de terror y una comedia
"Era un poco rellenita, pero cuando empecé a tomármelo más en serio y conseguí un agente infantil, recuerdo muy bien a una profesora de teatro... que me dijo: 'Bueno, cariño, tendrás una carrera si estás dispuesta a conformarte con los papeles de chica gorda'", recordó la actriz durante su aparición en el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4. "Mírame ahora", dijo Kate Winslet.

Y Kate Winslet agregó más críticas recibidas señalando que es "espantoso lo que la gente le dice a los niños". No es la primera vez que la protagonistas de “Titanic” y otras películas habla sobre las críticas a su aspecto.

Kate Winslet habló de todo en una entrevista

El año pasado, en una entrevista concedida a 60 minutes, la intérprete expuso que, durante la época en la que se estrenó “Titanic”, tuvo que enfrentar algunos comentarios hirientes por su talla.

"¿Qué clase de persona debe de ser para hacerle algo así a una joven actriz que sólo está intentando abrirse camino?", se preguntó tras ver un vídeo donde un periodista criticaba entonces cómo le quedaba el vestido.

También el año pasado, la intérprete contó que un miembro del equipo de Lee, película sobre la fotógrafa Elizabeth 'Lee' Miller, le sugirió que se sentase más erguida para que se le viese la panza más plana, un consejo al que ella hizo caso omiso, manteniéndose fiel a sí misma y al personaje.

Kate Winslet hizo una fuerte denuncia contra su profesora de teatro