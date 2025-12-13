Kate Winslet, en contra de los retoques estéticos y los fármacos para adelgazar

Kate Winslet , una de las estrellas del cine, se manifestó abiertamente y sin filtros en contra de los retoques estéticos y los medicamentos para adelgazar, en medio del furor de estos tratamientos, que tienen muchos adeptos en todo el mundo, sobre todo entre las celebridades.

La actriz de 50 años, que está en plena promoción de la película “Adiós, June”, habló de este tema en una nueva entrevista con el Sunday Times.

“Es devastador”, aseguró la estrella del cine y agregó. “Si la autoestima de una persona está tan ligada a su aspecto físico, es aterrador”.

“Tengo sentimientos encontrados porque hay momentos en que veo a actrices en eventos pudiéndose poner lo que quieren, sin importar la figura, y pienso que es bueno tener autoestima con tu físico. Pero después tenés mucha gente que toma medicamentos para adelgazar y entendés que hay de todo: algunas eligen ser ellas mismas, otras hacen todo lo posible por no ser ellas mismas”, reflexionó.

“¿Sabrán lo que le están metiendo a sus cuerpos? El desprecio por la salud propia es aterrador. Ahora me molesta más que antes porque siento que no hay control de nada”, añadió Kate Winslet.

Kate Winslet habló de todo

La protagonista de la película “Avatar: Fuego y ceniza” también reveló que le gustaría que más mujeres aceptaran el proceso natural de envejecimiento en lugar de optar por inyectables como el Botox y los rellenos.

“Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen”, explicó. “Eso es la vida, lo ves en tus manos. Algunas de las mujeres más bellas que conozco tienen más de 70 años, y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tienen ni idea de lo que realmente es la belleza”, destacó.

“¿A qué idea de perfección aspiran las personas?“, se preguntó antes de señalar que culpa a ”las redes sociales y su efecto en la salud mental».