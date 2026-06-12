La ex mujer de Exequiel Palacios reveló una infidelidad en la Selección Argentina

Yésica Frías fue la pareja de Exequiel Palacios , campeón del mundo en Catar y que está en el plantel de la Selección Argentina en Mundial 2026. Durante una entrevista en Puro Show , en El Trece , contó varias intimidades propias y ajenas.

La joven reveló detalles inéditos de la turbulenta relación que mantuvo con el jugador de la Selección Argentina y además sorprendió al revelar un detalle escandaloso de la “Scaloneta”.

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La serie Muchachas está en boca de todos, porque revive viejas historias de las parejas de los integrantes la "Scaloneta". En este sentido, Yésica Frías contó que la relación que mantenía con las mujeres de los jugadores era muy buena.

“En Catar 2022 hicimos un grupo de mujeres. Se armó y muchas se iban uniendo, estábamos la gran mayoría. Antonela por ejemplo no estaba”, recordó.

Según contó ese grupo era para organizar fiestas, cenas y para dejar en claro que no existía rivalidad entre ellas: “Nos poníamos de acuerdo para juntarnos, para salir a cenar y para mostrar el apoyo que había entre nosotras".

image Yesica Frias, ex de Exequiel Palacios.

La confesión sobre la Selección Argentina

Yésica Frías llamó la atención y dejó estupefactos a todos en el programa de El Trece, fue cuando contó el planteo que le hizo Exequiel Palacios.

“Él me hizo una bajada de línea respecto a las mujeres, me dijo: 'A mí esto no me gusta'. Después, con el tiempo, entendí el motivo", señaló la joven.

Frente a la curiosidad de los conductores detalló: “Una de las mujeres había estado con otro jugador de fútbol estando con su marido, y todos lo sabíamos. Entonces para mi ex pareja estaba mal visto que yo me junte o comparta con ella".

Sin dar nombres, lanzó una pista al aire, “es la mujer de un futbolista que no fue convocado para el Mundial, o que se retiró, no recuerdo”, reveló la ex pareja de Exequiel Palacios.