Estrenos de cine: dos películas argentinas junto con un film con Emma Stone

Este jueves, en los estrenos de cine, se destacan la llegada a las salas las películas argentinas “Desbarrancada”, en clave de drama, y las aventuras de “3000km en Bicicleta”, junto el film de ciencia ficción “Bugonia”, con Emma Stone , y la romántica “Dreams: Sueños”.

Síntesis: dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra. (Ciencia ficción, Estados Unidos).

Desbarrancada

Directora: Guadalupe Yepes.

Elenco: Carla Pandolfi, Luis Machín, Francisco Andrade. Pepe Monje, Daniel Valenzuela, Nacho Gadano.

Síntesis: Argentina, 1977. Gina intenta concebir un hijo con su esposo Carlos, un empresario con vínculos turbios con el ejército, pero atraída por el cuidador de caballos, se entregará a un apasionado romance. Al descubrir que su amiga fue secuestrada busca ayuda en un capitán, pero caerá en una trampa peligrosa ¿Aceptará las reglas del juego o arriesgará todo para enfrentarse a la pesadilla y recuperar su libertad? (Drama, Argentina)

Estrenos de cine: películas de amor y de aventuras

Dreams: Sueños

Director: Michel Franco.

Elenco: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend.

Síntesis: un joven bailarín de ballet mexicano sueña con el reconocimiento internacional y una vida en Estados Unidos. Convencido de que su amada: una socialité y filántropa, lo apoyará, deja todo atrás, escapando de la muerte por poco. Sin embargo, su llegada altera el mundo cuidadosamente construido por Jennifer. Pero ella hará lo que sea necesario para proteger el futuro de ambos y la vida que ha forjado. (Romántica, Estados Unidos, México).

3000km en Bicicleta

Director: Iván Vescovo.

Elenco: Iñaki Mazza.

Síntesis: Iñaki Mazza es un campeón olímpico de BMX que se retira a sus veinte años en crisis con el mundo del deporte y consigo mismo. Pero cuando su compañera Abyss empieza a enviarle mensajes de amor en forma de poemas desde su lugar de rehabilitación en el fin del mundo, decide subirse de nuevo a su bicicleta y atravesar la Patagonia Argentina para reencontrarse con ellx, en un viaje que también es una búsqueda sobre su propia identidad. (Aventuras, Argentina).