Alertan sobre los retrocesos en Lomas de Zamora que genera la reforma laboral de Milei

En el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora se sancionó un proyecto en rechazo a la intervención de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y a los retrocesos que se vienen dando con la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional .

"Es un proyecto para visibilizar las distintas vicisitudes y retrocesos que está viviendo el mundo del trabajo a partir de las liberalizaciones y restricciones que plantea la ley de reforma laboral , la cual deroga conquistas históricas y permite que la asimetría de poder entre el empleador y el trabajador se agudice cada vez más", expresó la concejala de Fuerza Patria , Noemí Di Gianni , autora del proyecto.

La iniciativa fue acompañada por representantes de la CGT de Lomas de Zamora, quienes advirtieron que desde que gobierna Javier Milei son 26 mil fábricas e industrias las que cerraron sus puertas generando miles de pérdidas de puestos de trabajo . El proyecto fue votado en su totalidad por el bloque Fuerza Patria y la sesión también tuvo la palabra de la concejala Adriana Grandoli, como representante de la CTA de los Trabajadores , destacando el rol del movimiento obrero organizado como protagonista de las conquistas sociales y laborales para todo el pueblo argentino.

Además de seguir promoviendo las denuncias contra el saqueo, la represión y el cercenamiento de derechos laborales que se viene sufriendo desde que gobierna La Libertad Avanza, el proyecto de Di Gianni pone énfasis en el valor cultural, político y social del 1º de mayo como Día de las y los Trabajadores. "Son los trabajadores los que producen la riqueza y han ganado con lucha derechos básicos y fundamentales que dan dignidad como las vacaciones pagas, el aguinaldo y las licencias por enfermedad", remarcó la concejala.

La intervención de la UOM y la crisis laboral en la era Milei

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sacó un fallo que dispone la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento inmediato del secretario general Abel Furlán y de toda la conducción nacional.

"Este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida brutal en los últimos dos años. Esta intervención judicial no nació hoy, es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización", remarcaron desde la UOM, que es el principal sindicato industrial de la Argentina.

El gremio buscará revertir la intervención judicial e insistirá con el apartamiento de los camaristas que la resolvieron, Víctor Pesino y María Dora González, que son los mismos jueces que desactivaron el amparo que había frenado la reforma laboral y volvieron a darle plena vigencia.

Desde que asumió Milei cierran 30 empresas por día en Argentina en el marco de una crisis laboral que parece no tener fondo. Los sectores de la construcción, inmobiliario, la industria y el comercio están entre los más afectados, pero el porcentaje de cierres es mayor en transporte y almacenamiento. También sigue creciendo la informalidad con un 43% de personas que trabajan "en negro" y en condiciones cada vez más precarias.