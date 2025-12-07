"Presente Continuo", el biodrama sobre el autismo que llegó a HBO Max

“Presente Continuo”, el nuevo biodrama sobre el autismo que ya está disponible en la plataforma HBO Max , narra la historia de Lisandro, un adolescente de 16 años dentro del espectro autista, y retrata su cotidianidad en distintos entornos afectivos y familiares.

La película fue realizada por el director Ulises Rosell y protagonizado por la actriz Valentina Bassi junto a Lisandro, el hijo de ambos artistas.

Luz, cámara, acción. Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción

Reconocida en festivales y por la crítica especializada del cine independiente argentino y del exterior, la película cuenta con la participación de Jeff Zorrilla y Ema Rosell . Ulises y Valentina, padres de Lisandro en la vida real, construyen un relato íntimo y cercano que dispara varias temáticas.

Con una combinación de recursos de documental y ficción, Presente Continuo se desarrolla entre el backstage de los proyectos de Valentina, las funciones de una obra de teatro, un rodaje en la costa y unas vacaciones en una casa de campo. Allí se registran las múltiples formas en que su entorno busca comunicarse con él y acompañarlo.

image Valentina Bassi y Lisandro, en un film sobre el autismo.

Ulises Rosell decide contar instantes de un mundo cercano. Se trata del mundo de su hijo Lisandro, diagnosticado con un trastorno de espectro autista, y, sobre todo, de los continentes cotidianos que han armado con la madre de él, la actriz Valentina Bassi.

Los momentos se suman: esperas, marchas, instantes en casa o lejos del hogar, y Rosell (re)construye con corazón y con una distancia entre quirúrgica y sentida (tanto para con los suyos como para con el cine y su ética).

Ella trabaja, él espera; alguien debe cuidarlo, alguien sin experiencia, y ellos juegan en el Teatro Colón: no hay romanticismo, hay una política del cotidiano, desde la preparación con aceite de cannabis hasta las charlas con la abuela. Hay un mundo tan frágil como contundente. Juan Manuel Domínguez