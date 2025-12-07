domingo 07 de diciembre de 2025
Escribinos
7 de diciembre de 2025
Recomendado.

"Presente Continuo", el biodrama sobre el autismo que llegó a HBO Max

Está disponible en la plataforma HBO Max para abordar el autismo bajo la dirección de Ulises Rosell y con Valentina Bassi junto a hijo de ambos.

Por Diario La Unión
Una producción sobre el autismo.&nbsp;

Una producción sobre el autismo. 

“Presente Continuo”, el nuevo biodrama sobre el autismo que ya está disponible en la plataforma HBO Max, narra la historia de Lisandro, un adolescente de 16 años dentro del espectro autista, y retrata su cotidianidad en distintos entornos afectivos y familiares.

La película fue realizada por el director Ulises Rosell y protagonizado por la actriz Valentina Bassi junto a Lisandro, el hijo de ambos artistas.

Lee además
“El caballero de los siete reinos”, en HBO. 
Prendé la tele.

HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"
Estrenos de cine: llega la película Beso de tres. 
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción
Embed

Reconocida en festivales y por la crítica especializada del cine independiente argentino y del exterior, la película cuenta con la participación de Jeff Zorrilla y Ema Rosell. Ulises y Valentina, padres de Lisandro en la vida real, construyen un relato íntimo y cercano que dispara varias temáticas.

"Presente Continuo", mirada sobre el autismo

Con una combinación de recursos de documental y ficción, Presente Continuo se desarrolla entre el backstage de los proyectos de Valentina, las funciones de una obra de teatro, un rodaje en la costa y unas vacaciones en una casa de campo. Allí se registran las múltiples formas en que su entorno busca comunicarse con él y acompañarlo.

image
Valentina Bassi y Lisandro, en un film sobre el autismo.

Valentina Bassi y Lisandro, en un film sobre el autismo.

Ulises Rosell decide contar instantes de un mundo cercano. Se trata del mundo de su hijo Lisandro, diagnosticado con un trastorno de espectro autista, y, sobre todo, de los continentes cotidianos que han armado con la madre de él, la actriz Valentina Bassi.

Los momentos se suman: esperas, marchas, instantes en casa o lejos del hogar, y Rosell (re)construye con corazón y con una distancia entre quirúrgica y sentida (tanto para con los suyos como para con el cine y su ética).

Ella trabaja, él espera; alguien debe cuidarlo, alguien sin experiencia, y ellos juegan en el Teatro Colón: no hay romanticismo, hay una política del cotidiano, desde la preparación con aceite de cannabis hasta las charlas con la abuela. Hay un mundo tan frágil como contundente. Juan Manuel Domínguez

Temas
Seguí leyendo

HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"

Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción

Cómo fue la presentación del documental de Lali en Netflix

Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se gritó contra Javier Milei y Patricia Bullrich en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. 
Contundente.

Cantaron contra Milei en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Pumas Seven se adjudicaron el subcampeonato en Sudáfrica.
Subcampeones.

Los Pumas Seven cayeron en la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo con el sello lomense de su entrenador