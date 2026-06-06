El recuerdo de Alejandra Majluf de Gran Hermano cuando era "La Colada"

Alejandra Majluf se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada de hablar y ya está dando que hablar y haciendo de las suyas. Antes de ser parte del certamen de Telefe fue muy popular por su personaje de “La Colada”, en Fax.

En el programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán, Alejandra Majluf se ponía en la piel de un periodista entrometida en un segmento desopilante.

Todo o nada. Quiénes quedaron en la numerosa placa de Gran Hermano

“La Turca” era una cronista alocada con peluca y tacos altos y estaba armada de preguntas incómodas e hilarantes. Con micrófono en mano se paseaba a los saltos entre personajes de la farándula.

En uno de los videos que volvieron a circular desde su arribo a Gran Hermano, se puede ver haciendo de “La Colada” entrevistando a las actrices Norma Aleandro y Adriana Aizenberg.

La entrevista fue en el camarín antes de que las dos grandes figuras salgan a escena en la obra de teatro “Las Pequeñas Patriotas”, un clásico de las tablas argentinas.

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Su llegada a Gran Hermano

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra Majluf en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.