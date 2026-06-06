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6 de junio de 2026
Va de retro.

El recuerdo de Alejandra Majluf de Gran Hermano cuando era "La Colada"

Alejandra Majluf de Gran Hermano interpretó en los ’90 a un periodista entrometida armada de preguntas incómodas e hilarantes.

La Colada llegó a Gran Hermano.&nbsp;

La Colada llegó a Gran Hermano. 

En el programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán, Alejandra Majluf se ponía en la piel de un periodista entrometida en un segmento desopilante.

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“La Turca” era una cronista alocada con peluca y tacos altos y estaba armada de preguntas incómodas e hilarantes. Con micrófono en mano se paseaba a los saltos entre personajes de la farándula.

En uno de los videos que volvieron a circular desde su arribo a Gran Hermano, se puede ver haciendo de “La Colada” entrevistando a las actrices Norma Aleandro y Adriana Aizenberg.

La entrevista fue en el camarín antes de que las dos grandes figuras salgan a escena en la obra de teatro “Las Pequeñas Patriotas”, un clásico de las tablas argentinas.

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Su llegada a Gran Hermano

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra Majluf en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.

También trabajo junto a Tato Bores y en ficciones, como Clave de sol. Además se sumó a numerosas obras de teatro y en las películas Ay, Juancito, Interior, Eva y Lola, Cruzadas y Delicia.

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