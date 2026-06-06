El recuerdo de Alejandra Majluf de Gran Hermano cuando era "La Colada"

Alejandra Majluf se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada de hablar y ya está dando que hablar y haciendo de las suyas. Antes de ser parte del certamen de Telefe fue muy popular por su personaje de “La Colada”, en Fax.
Alejandra Majluf de Gran Hermano interpretó en los ’90 a un periodista entrometida armada de preguntas incómodas e hilarantes.
Alejandra Majluf se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada de hablar y ya está dando que hablar y haciendo de las suyas. Antes de ser parte del certamen de Telefe fue muy popular por su personaje de “La Colada”, en Fax.
En el programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán, Alejandra Majluf se ponía en la piel de un periodista entrometida en un segmento desopilante.
“La Turca” era una cronista alocada con peluca y tacos altos y estaba armada de preguntas incómodas e hilarantes. Con micrófono en mano se paseaba a los saltos entre personajes de la farándula.
En uno de los videos que volvieron a circular desde su arribo a Gran Hermano, se puede ver haciendo de “La Colada” entrevistando a las actrices Norma Aleandro y Adriana Aizenberg.
La entrevista fue en el camarín antes de que las dos grandes figuras salgan a escena en la obra de teatro “Las Pequeñas Patriotas”, un clásico de las tablas argentinas.
“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra Majluf en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.