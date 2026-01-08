El Cine Club Turdera arranca el año con una comedia

Un lindo plan para la noche de este viernes es ir al Cine Club Turdera , que tendrá una función especial con la proyección de la comedia "Las manzanas de Adán" .

Después de un exitoso 2025 , la propuesta tendrá un nuevo año de encuentros cinéfilos en el salón del Rotary Club ubicado sobre la calle San Luis 369 . Dirigida por Anders Thomas Jensen , uno de los autores más celebrados de los últimos tiempos, "Las manzanas de Adán" cuenta la historia de un neonazi que es enviado a un convento a modo de servicio social y conoce a un excéntrico párroco a quien intentará quebrarle la fe, cometiendo todo tipo de atrocidades.

A las 21, los vecinos podrán disfrutar de un buffet con comidas y bebidas a precios populares. Y a las 22 comenzará la proyección de la película con una entrada de $3 mil que sirve para colaborar con el funcionamiento del espacio. La de este viernes será la única función del mes de enero.

"Somos un club oficializado, por suerte nos está yendo bien y nunca tuvimos un problema técnico o de otra índole. La gente siempre se va contenta por la calidad de la sala, los precios del buffet y todos disfrutan de las películas más allá de que tengan o no una formación cinéfila", destacó Ramiro Baca, fundador y presidente del Cine Club.

El proyecto arrancó en agosto del 2024 y ya tiene un público fijo que disfruta de una extraordinaria y peculiar selección de películas centradas en géneros como el terror, thriller, la comedia negra y el drama social.

El cine tiene su lugar de encuentro en Turdera

Coffy, The Love Witch, Evil Dead II, El Vampiro Negro, Mandy, Gatillero, La Profecía, Braindead, Perfect Blue, Cecil B. Demente, Extraños en un tren, El Exorcista y Planta Permanente fueron algunos de los films que proyectaron el año pasado en el Cine Club.

"La gente acompañó mucho, la pasó bien e incluso tuvimos noches récord con más de 80 personas. También pudimos crecer hacia una sala más grande y mejorar algunos aspectos como la obtención de sillas con apoyabrazos qué son mucho mas cómodas y las obtuvimos gracias a una gestión con el Municipio, que nos reconoce como algo importante para los vecinos", indicó Ramiro, quien junto a ocho personas lleva adelante el proyecto que fue declarado de Interés Cultural por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

También organizaron funciones especiales con las visitas de cineastas como Ezequiel Radusky, Felipe Wein y Miguel Bou. Y además fueron convocados para ser una de las sedes del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPAB).