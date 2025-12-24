Crece un proyecto para dar a conocer Turdera, "la pequeña ciudad, con esencia de barrio"

Uno de los lugares más emblemáticos de Lomas que mantiene ese aspecto, aroma y esencia de pueblo tranquilo es Turdera y por eso sus vecinos, referentes y comerciantes de la zona decidieron unirse para atraer al público a través de un circuito gastronómico comercial que denominaron "La Turderita" .

Mostrar lo que sucede en el barrio y ayudar a instituciones sociales que conviven con algunos comercios en un momento complicado es a lo que apuntan con este proyecto que propone activar no sólo lo comercial, sino también que los vecinos de todo Lomas y de otros municipios se puedan acercar para conocer la historia de este barrio donde viven muchos jóvenes y también adultos mayores que lo hacen mantener ese aspecto de pequeño pueblo inmerso en una ciudad.

Gustavo Bracamonte, el responsable del espacio CasaNegra de Turdera , explicó: "Esto nace desde la necesidad de quienes vivimos y trabajamos en el barrio. Queremos que conozcan lo que hacemos y por eso estamos trabajando en este circuito que lo llamamos así porque se trata de recorrer el lugar para pasar, por ejemplo de un comercio a otro".

Cuidar el sello barrial es uno de los puntos que no se discute entre los vecinos y entre los comerciantes de Turdera. "Queremos cuidar el barrio y eso está más que claro, pero incluyendo un circuito que incentive el consumo interno con buenas propuestas", especificó Bracamonte.

Otro dato no menor es que en La Turderita no se enfocan sólo en un sector sino que lo van hacer bien amplio porque el objetivo es brindar fuerza al lugar, visibilizar, ayudar, colaborar y sostenerse entre todos como barrio.

El objetivo de la gente de Turdera a través de este proyecto que avanza

Si bien el nombre del circuito apunta a buscar una calle, un sector en particular donde la gente pueda recorrer la gastronomía y lo comercial de un lugar, "La Turderita" llega para romper con ese concepto. "El objetivo es que no se vincule con un lugar específico de amontonamiento comercial como puede suceder en algún destino, una calle, una zona o un distrito porque Turdera es pequeña. Los locales comerciales están todos juntos y eso les va a permitir a quien nos visite recorrer el barrio, la historia y los patrimonios", recalcó el responsable de CasaNegra.

No lidiar con embotellamientos y cuidar la paz que existe quien transita Turdera es fundamental para mantener ese aroma a pueblo donde se visibilizan los chicos que van al colegio, el vecino con el chango a hacer las compras y el sonido constante de la naturaleza que indica que ahí sigue viva.

Turdera es una ciudad plagada de escuelas, plazas e instituciones sociales. "Hace poco me dijeron que cada tres manzanas hay un espacio social, es decir que estamos rodeados de clubes, de centros de jubilados, sociedades de fomento, parroquias, los scouts y eso es lo que hace que este lugar se mantenga con su esencia intacta", agregó Bracamonte.

Por todo esto es que el proyecto "La Turderita" nació como esa gran invitación a conocer esa pequeña ciudad con aroma a pueblo en un lugar donde la gente está orgullosa de vivir allí, orgullosos de tener su propia bandera, creada especialmente para que los represente. En Turdera se convive en comunidad, los vecinos están atentos a la necesidad del otro, a mantener esas calles, plazas y espacios verdes bien limpios y eso es lo que quieren dar a conocer a través de este proyecto que recién arranca, pero se va afianzando.