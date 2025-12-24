Violento choque en el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown

Terrible choque en Lomas de Zamora en la previa de Nochebuena.

Un auto y una camioneta protagonizaron un violento choque en el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown . Hubo un operativo en el lugar con personal de ambos distritos.

La violenta colisión ocurrió sobre la avenida Almirante Seguí al 2200 , entre las calles Wilde y Padre Javier . La zona marca el límite exacto entre las localidades de Llavallol y Malvinas Argentinas .

Accidente. Terrible choque entre un colectivo y una camioneta en Lomas

El accidente involucró a un Renault 9 color bordó y una Citroën Berlingo blanca. Según indicaron testigos, la camioneta impactó al auto a gran velocidad sobre el sector izquierdo, del lado del conductor.

Al tratarse de la unión entre dos partidos vecinos, tuvo que intervenir personal de ambos municipios. Intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , un patrullero del Centro de Protección Urbana de Lomas y una dotación de los Bomberos de Almirante Brown .

El personal de salud se ocupó de asistir a los ocupantes de ambos vehículos, que habían sufrido fuertes golpes por el impacto. Mientras tanto, los bomberos y los policías resguardaban la zona.

Ambos vehículos terminaron con importantes daños. La peor parte se la llevó el auto, que quedó completamente abollado del lado del conductor, tanto en la puerta delantera como la trasera. Por su parte, la camioneta sufrió daños en el tren delantero.