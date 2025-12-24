miércoles 24 de diciembre de 2025
Escribinos
24 de diciembre de 2025
Accidente.

Violento choque en el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown

Involucró a un auto y una camioneta, donde limitan las localidades de Llavallol y Malvinas Argentinas. Hubo un amplio operativo en el lugar del choque.

Terrible choque en Lomas de Zamora en la previa de Nochebuena.

Terrible choque en Lomas de Zamora en la previa de Nochebuena.

Un auto y una camioneta protagonizaron un violento choque en el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown. Hubo un operativo en el lugar con personal de ambos distritos.

Lee además
Así quedó la camioneta tras chocar con el colectivo.
Accidente.

Terrible choque entre un colectivo y una camioneta en Lomas
La Policía en el lugar del accidente, en Temperley.
Imprudencia.

Fuerte choque entre dos motos en Temperley: un conductor iba haciendo zigzag

El accidente involucró a un Renault 9 color bordó y una Citroën Berlingo blanca. Según indicaron testigos, la camioneta impactó al auto a gran velocidad sobre el sector izquierdo, del lado del conductor.

camioneta
Así quedó la camioneta tras el choque.

Así quedó la camioneta tras el choque.

Operativo en el lugar del choque

Al tratarse de la unión entre dos partidos vecinos, tuvo que intervenir personal de ambos municipios. Intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un patrullero del Centro de Protección Urbana de Lomas y una dotación de los Bomberos de Almirante Brown.

El personal de salud se ocupó de asistir a los ocupantes de ambos vehículos, que habían sufrido fuertes golpes por el impacto. Mientras tanto, los bomberos y los policías resguardaban la zona.

Ambos vehículos terminaron con importantes daños. La peor parte se la llevó el auto, que quedó completamente abollado del lado del conductor, tanto en la puerta delantera como la trasera. Por su parte, la camioneta sufrió daños en el tren delantero.

choque auto
El auto se llevó la peor parte del choque.

El auto se llevó la peor parte del choque.

Temas
Seguí leyendo

Terrible choque entre un colectivo y una camioneta en Lomas

Fuerte choque entre dos motos en Temperley: un conductor iba haciendo zigzag

Choque fatal en Temperley: se incendió un auto y murió un motociclista

Avanza un proyecto para dar a conocer Turdera, "la pequeña ciudad, con esencia de barrio"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Por Navidad habrá dos misas en la Catedral de Lomas.
A cargo de la diócesis.

Celebran las misas de Nochebuena y Navidad en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Terrible choque en Lomas de Zamora en la previa de Nochebuena.
Accidente.

Violento choque en el límite entre Lomas y Almirante Brown