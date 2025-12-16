martes 16 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2025
Imprudencia.

Fuerte choque entre dos motos en Temperley: un conductor iba haciendo zigzag

Chocaron en el límite de Temperley y Banfield. Un joven se fugó y los otros dos sufrieron fracturas y los trasladaron al Hospital Gandulfo.

La Policía en el lugar del accidente, en Temperley.

Dos motos protagonizaron un fuerte choque en la localidad de Temperley. Tres personas resultaron gravemente heridas y uno de los conductores se dio a la fuga tras el accidente.

Todo ocurrió este lunes en el cruce de las calles Carlos Collivadino y Alemania, muy cerca del límite con Banfield. En una de las motos iban dos jóvenes, mientras que la otra era manejada por un menor.

accidente en temperley: una camioneta choco contra un poste
Fuerte golpe.

Accidente en Temperley: una camioneta chocó contra un poste
Zapatillas incautadas durante el operativo.
Megaoperativo.

Ocho detenidos por falsificar ropa y zapatillas: allanamientos en Lomas

Según se pudo reconstruir, el adolescente iba “haciendo zigzag” con su moto. Los jóvenes no pudieron esquivarlo, chocaron con él y terminaron impactando contra un poste de luz y una parada de colectivos.

Tras el choque, el chico escapó del lugar y los otros dos jóvenes quedaron tirados sobre el asfalto con graves heridas.

Operativo y asistencia tras el choque

El joven había sido ingresado al Hospital Gandulfo.
Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

Tras recibir el alerta, se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, junto a efectivos policiales de la jurisdicción.

El conductor de la moto había sufrido una fractura en el antebrazo y el fémur. En tanto, su acompañante se quebró una pierna y también sufrió una luxación de cadera, según pudo averiguar La Unión.

La ambulancia trasladó a ambos jóvenes al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Mientras los estaban atendiendo, se presentó también el adolescente que se había dado a la fuga. Según fuentes del caso, llegó al hospital acompañado por su padre y también estaba herido.

