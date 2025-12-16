La familia de los hermanos de Fiorito que habrían sido asesinados organiza una colecta

La familia de Jorge y Benjamín Oviedo, los hermanos de Villa Fiorito que habrían sido asesinados durante un incendio , organizan una colecta para recaudar el dinero necesario para pagar los honorarios del abogado que contrataron como querellante en el caso.

"Colecta solidaria. Es nuestro momento de ayudar. Tu colaboración mínima nos sirve", se lee en el flyer compartido en la cuenta de Facebook Justicia por Benjamín y Jorge, donde suelen publicar los reclamos constantes de justicia .

En diálogo con La Unión , la madre de las víctimas, Mariana González , contó que recaudar los fondos para pagar "los gastos judiciales" es lo que más necesitan actualmente. Sin embargo, los daños que sufrió la vivienda donde ocurrió el presunto doble crimen, fueron totales y no pudo volver a vivir allí.

"La casa quedó destruida, se quemó todo y además es peligroso porque los asesinos son del barrio", aseguró, en referencia a las personas que habrían originado el fuego.

FotoJet (12)

Para aquellos que puedan hacer una colaboración económica, tienen disponible el siguiente alias: marianapagos123, a nombre de Mariana Ofelia González.

El viernes pasado, llevaron su reclamo de justicia a la puerta del Ministerio Público Fiscal. Allí pidieron la detención de todas las personas que habrían participado en el hecho.

Durante la manifestación, se reunieron con el fiscal a cargo de la investigación. Sin embargo, este se habría negado a reconocer los videos presentados como pruebas. "Se niega rotundamente al cambio de carátula", remarcó Mariana, en alusión al pedido para que el único acusado detenido sea imputado por una causa más grave que la actual.

Incendio fatal en Villa Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, de 30 y 13 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado por personas que acusaron al menor de un abuso. No obstante, eso nunca quedó demostrado.

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.