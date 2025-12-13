El reclamo de la familia de los hermanos de Fiorito que habrían sido asesinados en un incendio

El reclamo de los familiares de los hermanos que habrían sido asesinados en Villa Fiorito .

Familiares de Jorge y Benjamín Oviedo, los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito , concentraron su reclamo de justicia en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora , donde pidieron la inmediata detención de los acusados.

En diálogo con La Unión , Mariana González , la madre de las víctimas , contó que mantuvieron una reunión con el fiscal a cargo de la investigación. Sin embargo, la misma no habría sido positiva, debido a que el representante del Ministerio Público Fiscal "se niega rotundamente al cambio de carátula", remarcó.

Según expresó a este medio, desde la fiscalía "menosprecian las pruebas" que demostrarían que sus hijos habrían sido asesinados por un grupo de personas que atacaron su casa "con bombas molotov".

Por ahora, la causa cuenta con un solo detenido, imputado por el delito de "incendio seguido de muerte en concurso con daños" . El hombre cuenta con prisión preventiva. No obstante, no habría actuado solo.

Por medio de su abogado, la familia de los hermanos Oviedo solicitaron que la carátula del caso sea agravada, para que el acusado afronte sea procesado por un delito más grave. No obstante, el expediente a cargo de la UFI 6 de Lomas sigue igual.

Incendio fatal en Villa Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, de 30 y 13 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado por personas que acusaron al menor de un abuso. No obstante, eso nunca quedó demostrado.

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.