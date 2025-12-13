sábado 13 de diciembre de 2025
Escribinos
13 de diciembre de 2025
Reclamo.

El reclamo de la familia de los hermanos de Fiorito que habrían sido asesinados en un incendio

La familia de los hermanos de Villa Fiorito que habrían sido víctimas de un incendio provocado, se manifestaron en la puerta de Tribunales de Lomas de Zamora.

El reclamo de los familiares de los hermanos que habrían sido asesinados en Villa Fiorito.

El reclamo de los familiares de los hermanos que habrían sido asesinados en Villa Fiorito.

Familiares de Jorge y Benjamín Oviedo, los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito, concentraron su reclamo de justicia en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde pidieron la inmediata detención de los acusados.

En diálogo con La Unión, Mariana González, la madre de las víctimas, contó que mantuvieron una reunión con el fiscal a cargo de la investigación. Sin embargo, la misma no habría sido positiva, debido a que el representante del Ministerio Público Fiscal "se niega rotundamente al cambio de carátula", remarcó.

Lee además
El crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis, ocurrió cuando la víctima manejaba su auto.
Todavía falta.

Fijaron la fecha de la audiencia por el crimen de Enzo Capis: ¿cuándo será el juicio?
La familia de Villa Fiorito recurrió nuevamente a la Justicia de Lomas de Zamora.
La pesadilla no termina.

El hombre que la abusaba fue condenado, pero teme represalias: "No podemos salir"

Según expresó a este medio, desde la fiscalía "menosprecian las pruebas" que demostrarían que sus hijos habrían sido asesinados por un grupo de personas que atacaron su casa "con bombas molotov".

Hermanos Oviedo
El reclamo de la familia de Villa Fiorito.

El reclamo de la familia de Villa Fiorito.

Por medio de su abogado, la familia de los hermanos Oviedo solicitaron que la carátula del caso sea agravada, para que el acusado afronte sea procesado por un delito más grave. No obstante, el expediente a cargo de la UFI 6 de Lomas sigue igual.

Incendio fatal en Villa Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, de 30 y 13 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado por personas que acusaron al menor de un abuso. No obstante, eso nunca quedó demostrado.

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

Temas
Seguí leyendo

Fijaron la fecha de la audiencia por el crimen de Enzo Capis: ¿cuándo será el juicio?

El hombre que la abusaba fue condenado, pero teme represalias: "No podemos salir"

Convocan a una marcha para pedir justicia por el crimen de dos hermanos en Fiorito

Robaron una camioneta en Fiorito y los atraparon en Luis Guillón

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
susto en la peatonal de lomas: cayo un trozo de techo de un local
Terrible.

Susto en la peatonal de Lomas: cayó un trozo de techo de un local

Las más leídas

Te Puede Interesar

El reclamo de los familiares de los hermanos que habrían sido asesinados en Villa Fiorito.
Reclamo.

Familiares de los hermanos de Fiorito que habrían sido asesinados se reunieron con el fiscal