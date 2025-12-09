Hermanos asesinados en un incendio: convocan a una marcha para pedir justicia por el crimen en Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo , víctimas del incendio en Villa Fiorito .

Familiares de Jorge y Benjamín Oviedo, los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio provocado intencionalmente en Villa Fiorito, convocan a una marcha en los Tribunales de Lomas de Zamora para reclamar justicia por el hecho ocurrido hace casi tres meses.

En diálogo con La Unión , Mariana González , la madre de las víctimas , precisó que la actividad consistirá en una manifestación en el Departamento Judicial lomense, prevista para el próximo viernes 12 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana.

al banquillo "Bajen la música": cometió un doble crimen y lo juzgará un jurado popular

SENTENCIA Fue detenido en Lomas por un doble crimen y le dieron 25 años de prisión

Junto al resto de su familia, la mujer exige la detención de los presuntos autores del crimen, debido a que, hasta ahora, la causa cuenta con un solo detenido, imputado por el delito de "incendio seguido de muerte en concurso con daños" .

El imputado identificado como Nicolás F. habría actuado con la ayuda de más personas, que siguen impunes a pesar de los videos presentados por la parte damnificada en el caso como prueba.

Hermanos Oviedo Los hermanos Oviedo habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito.

Por medio de su abogado, la familia de las víctimas solicitaron que la carátula del caso sea agravada, para que el acusado afronte sea procesado por un delito más grave. No obstante, el expediente a cargo de la UFI 6 de Lomas sigue igual.

Incendio fatal en Villa Fiorito

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, de 30 y 13 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado por un supuesto abuso que habría cometido el menor. No obstante, esto nunca quedó demostrado.