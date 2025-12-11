Los exalumnos de la Escuela Abraham Lincoln de Banfield festejaron 50 años de egresados

Más de 20 exalumnos de la Escuela de Comercio Abraham Lincoln (ECAL) de Banfield se juntaron para festejar los 50 años de egresados en el marco de una gran fiesta que organizaron especialmente para la ocasión. Vinieron desde distintas provincias y ciudades del país para no perderse el reencuentro de la promo '75.

A pesar de las distancias y de haber concluido el ciclo escolar hace 50 años, el grupo de compañeros de cole sigue intacto y contaron que intentan reunirse cada dos meses. "Nos llevamos súper bien, todos tenemos 67 años y siempre hacemos festejos. Por ejemplo, para los 60 nos hicimos un regalo", relató Mabel Castrogiovanni, una de las exalumnas del ECAL.

Para los 50 años de egresados organizaron una fiesta bien grande en un salón multieventos en el Partido de Lanús donde faltaron sólo algunos. "Siempre que hacemos las reuniones llegan desde distintos lugares porque ya no viven todos en Banfield. Pili de Santa, Rubén de Neuquén, Esther de Rawson han asistido a varios eventos", resaltaron como a pesar de las distancias continúan en permanente contacto.

Como la promo del '75 es un grupo grande de compañeros, contaron que hasta algunos de ellos se organizan para viajar juntos y la calificaron como de esas amistades "reales y de las buenas".

"Nos queremos y nos deseamos lo mejor, estamos en las buenas y malas. Hemos donado sangre para quien necesitó en su momento, algunos ya han partido, aunque están siempre presentes en nuestros corazones", destacó con mucha emoción Castrogiovanni.

Como fue el festejo de los egresados de la escuela de Banfield

Haydee Chipari y Luisa Olguín se encargaron de la organización del tremendo festejo porque fue único para cada uno de los participantes. "Todo hermoso. No faltó nada, hubo catering, mesa dulce, baile con música de nuestra época y pudimos compartir y recordar esos años en la escuela", señalaron.

Entre los recuerdos que compartieron destacaron un viaje de egresados a Córdoba, esas reuniones permanentes. "Éramos todos humildes y siempre nos apoyamos para salir adelante. Somos una generación muy sufrida, salimos preparados para trabajar y a todos nos fue muy bien gracias a la educación recibida en la escuela de Banfield donde tuvimos muy buenos profesores", aseguraron.

Felices en el marco de una noche inolvidable.

De aquella época estudiantil guardan muchas anécdotas y hasta recordaron a la jefa de preceptores de apellido Signoni: "Nos retaba todos los días por el guardapolvo corto, por las uñas pintadas, por el comportamiento, pero era un amor. Siempre nos dejaba entrar igual a la escuela", resaltó la egresada del ECAL de Banfield.

Sobre uno de los momentos más emotivos que se vivió durante el festejo del aniversario, contaron que fue cuando recibieron un mensaje muy particular: "Clara Giniger hizo una video conferencia desde Israel. Ella siempre fue una buena compañera, gran amiga. Desde aquí, se fue de novia y formó familia allá. Estamos en permanente comunicación con ella, algunas veces nos visitó, pero desde 2023 están viviendo una pescadilla, tienen qué refugiarse, teme por la vida de sus hijos. La está pasando muy mal, y sobreviviendo".

Estudiantes en un contexto histórico difícil

Los amigos de la escuela, egresaron en 1975 y muchos estaban estudiando en la facultad en pleno golpe militar que fue en el '76. Sobre ese período contaron que ninguno tuvo inconvenientes, pero que estudiar en plena dictadura no fue fácil.

"Es cierto que hicimos la facultad con el gobierno militar. Estudiamos casi todos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la cual todavía no tenía edificio propio y nos repartimos en el ENAM", especificaron.

En Económicas, en Derecho Nacional de Adrogué, en la facultad de Agrarias que la inauguraron muchos de ellos fueron parte de esos estudios universitarios por los que pasaron muchos de ellos. "Recuerdo que ni siquiera estaba en el cruce Lomas aún", recordaron.

Cada recuerdo, cada anécdota sigue vigente gracias a la unión inquebrantable de este grupo que sigue festejando el particular hecho de acompañarse en cada etapa de sus vidas.