Qué resultados necesita Lanús para seguir en la Copa Libertadores

Lanús asumirá esta noche un duro compromiso ante Liga de Quito por la 5º fecha del grupo G de la Copa Libertadores . No solo tendrá que tener en cuenta el rival, sino los casi 2.800 de altura del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Con el resultado de Always Ready-Mirassol: qué necesita el Granate para seguir con vida en el torneo continental. El triunfo de Mirassol en Asunción por 2-1 ratificó al equipo de San Pablo como líder con 12 puntos. Lanús y Liga de Quito , de acuerdo al nuevo régimen Conmebol , se ubican 2º y 3º respectivamente, con seis unidades.

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Un dato no menor es que Mirassol se vio “beneficiado” de no ir a los más de 4.000 metros de altura de La Paz, debido a los masivos bloqueos de caminos en Bolivia por las violentas protestas registradas contra el gobierno.

Con la victoria consumada por los goles de Shaylon y Nathan Fogaca -empate parcial de Jesús Maraude-, Lanús saca cuentas y las mismas le indican que no deberá perder para depender de sí mismo en la última fecha.

Always ready vs Mirassol Mirassol, la revelación en el grupo de Lanús.

En caso de que el equipo de Mauricio Pellegrino gane esta noche en Quito, también se clasificaría a los octavos de final junto a los brasileros. Pero, si empata, Lanús se verá obligado a gana en la última jornada ante Mirassol, en la Fortaleza de Cabrero y Guidi para continuar su camino en la Copa Libertadores.

Qué pasa si Lanús pierde en Quito

Completamente distinto es el panorama si el Granate cae contra Liga de Quito. Si esto ocurre, no tendrá que ser por diferencia de más de un gol (como local Lanús se impuso por 1-0), golear a Mirassol -el martes 26- y esperar que Always Ready le de una gran mano venciendo a los ecuatorianos como visitante.

Para depender de sí mismo, Lanús buscará dar el golpe como lo hizo el 18 de agosto de 2014, por la Copa Sudamericana, cuando ganó por 2-1 con goles de Gonzalo Pérez y Marcelino Moreno, tras el tanto de apertura de Alex Arce.