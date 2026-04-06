Cómo fueron los debuts de Lanús en la Copa Libertadores

Para Lanús arranca la semana de Copa Libertadores . Después de 9 años de espera, el Granate volverá a la competencia más importante del continente y lo hará ante Mirassol de Brasil el miércoles desde las 19. Será la primera vez que le toque debutar de visitante, ya que en las anteriores ocasiones todas fueron en La Fortaleza.

Luego de las consagraciones en la Copa Sudamericana y Recopa, los dirigidos por Mauricio Pellegrino pondrán primera en el desafío más importante para el Granate en el año. Lanús no juega una edición de Copa Libertadores desde el 2017, cuando llegó a la recordada final perdida ante Gremio.

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Lanús comenzó sus participaciones en Copa Libertadores en el 2008. Después de haber logrado el Torneo Apertura 2007, el Granate arrancó su camino en la fase de grupos ante Danubio en Cabrero y Guidi con un triunfo por 3 a 1 con goles de Agustín Pelletieri, Lautaro Acosta y José Sand. Aquella primera ilusión Granate finalizaría en octavos de final, al ser eliminado por el Atlas de México.

Luego, en la edición del 2009, el Granate comenzaba con un empate 1 a 1 ante Chivas de Guadalajara con gol de José Sand. Aquel equipo dirigido por Luis Zubeldía no superaría la fase de grupos, ya que las derrotas ante Caracas de Venezuela y Everton de Chile, lo dejaban último en la zona con 3 puntos y sin lograr victorias.

En la Copa Libertadores 2010, Lanús comenzaba con el pie izquierdo con una derrota por 2 a 0 ante Libertad de Paraguay en La Fortaleza. En esta edición, el Granate volvía a quedar afuera en fase de grupos tras quedar tercero en la zona por detras de Universitario de Perú y el conjunto guaraní.

lanus copa libertadores Lanús vuelve a la Copa Libertadores después de 9 años.

Para la Copa Libertadores del 2012, el Granate cumplió con una de las mejores participaciones de su historia. Comenzó con un empate ante Flamengo por 1 a 1 en Cabrero y Guidi, quedó primero en su grupo y luego fue eliminado por Vasco Da Gama en octavos de final.

De todos modos, en el 2014 arrancó con un empate ante O Higgins de Chile por 0 a 0 y luego llegó hasta cuartos de final donde fue eliminado por Bolivar. Mientras que en el 2017, cayó ante Nacional de Uruguay por 1 a 0 en el debut y luego llegó a la final en la cual perdió ante Gremio de Brasil. Estas fueron las dos mejores participaciones de Lanús en la Copa Libertadores.

Cronograma de Lanús en la Copa Libertadores 2026

• Fecha 1: Miércoles 8/4, a las 19 vs. Mirassol (V)

• Fecha 2: Jueves 16/4, a las 19 vs. Always Ready (L)

• Fecha 3: Martes 28/4, a las 19 vs. Liga de Quito (L)

• Fecha 4: Martes 5/5, a las 21.30 vs. Always Ready (V)

• Fecha 5: Miércoles 20/5, a las 21.30 vs. Liga de Quito (V)

• Fecha 6: Martes 26/5, a las 19 vs. Mirassol (L)