Se lesionó Walter Bou: se pierde el clásico entre Lanús y Banfield y el debut por Copa Libertadores

Yoshan Valois se perfila para ser el reemplazante de Walter Bou.

Lanús se prepara para lo que será su regreso a la competencia oficial luego del parate por fecha FIFA. El Granate enfrentará este miércoles a Platense en lo que será la reanudación del Torneo Apertura, pero recibió malas noticias en el comienzo de la semana, ya que Walter Bou se lesionó y será baja para los próximos compromisos.

El atacante de Lanús sufrió sufrió una distensión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda y estará cerca de tres semanas afuera de las canchas. De esta manera, se perderá el clásico ante Banfield (pactado para el lunes 13 de abril) y el debut por Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil (miércoles 8 de abril).

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Ahora, será el momento para Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico de definir al centroldelantero del equipo. Después de la partida de Rodrigo Castillo al Fluminense, ahora todos los cañones apuntan al nuevo refuerzo del Granate: el colombiano Yoshan Valois se perfila para tener su estreno como titular en Lanús frente a Platense.

Además, Ramiro Carrera recibió la quinta amarilla en el encuentro ante Argentinos Juniors, con lo cual será otra baja y se presume que Pellegrino podría realizar otras variantes en relación al equipo que cayó en La Paternal.

Se especula con los ingresos de Felipe Peña Biafore, Matías Sepúlveda y Lucas Besozzi para darle mayor volúmen de juego en la zona ofensiva, que es lo que le faltó al equipo ante el Bicho. Con las salidas obligadas de Ramiro Carrera y Walter Bou, quedarían Lucas Besozzi y Yoshan Valois como la dupla de atacantes, mientras que Peña Biafore y Sepúlveda ingresarían por Bruno Cabrera y Agustín Cardozo, respectivamente. Es decir, serían 4 las variantes en el once titular.

joshan valois lanus Yoshan Valois se perfila para ser el reemplazante de Walter Bou.

La cargada agenda de Lanús para el mes de abril

El Granate tiene por delante una agenda cargada de partidos para el mes de abril. En total serán siete encuentros en un lapso de 29 días, con viajes incluidos a San Pablo en Brasil y otro a Mendoza.

La curiosidad es que ninguno de los siete encuentros está programado para jugarse durante algún fin de semana. Además, se dará el debut en la Copa Libertadores, sumado a los partidos en el ámbito doméstico.

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El calendario detallado de los partidos que tendrá Lanús en abril

-Miércoles 1 de abril desde las 20, enfrenta a Platense en La Fortaleza por la fecha 13 del Torneo Apertura.

-Miércoles 8 de abril desde las 19, visita a Mirassol en Brasil por la fecha número 1 del Grupo G de la Copa Libertadores.

-Lunes 13 de abril desde las 19, recibe a Banfield en La Fortaleza por la fecha número 14 del Torneo Apertura.

-Jueves 16 de abril desde las 19, recibe a Always Ready de Bolivia por la fecha número 2 del Grupo G de la Copa Libertadores.

-Lunes 20 de abril desde las 21.45, visita a Gimnasia de Mendoza por la fecha número 15 del Torneo Apertura.

-Viernes 24 de abril desde las 19.15, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha número 16 del Torneo Apertura.

-Martes 28 de abril desde las 19, recibe a Liga de Quito por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Libertadores.