Cuánto duró la racha negativa de Talleres de Escalada como visitante

El final del partido en Merlo Norte encontró a los jugadores de Talleres de Escalada fundidos en un abrazo interminable. No fue un triunfo más frente a Argentino. Fue el que cortó con una larguísima racha sin victorias en condición de visitante para reafirmar al Albirrojo entre los candidatos en la Primera B.

El gol de Mateo Muñoz , a cinco minutos del epílogo, hizo delirar a Remedios de Escalada . Talleres presionó alto, obligó al error de Ezequiel Cohen en la salida y el remate del exfutbolista de Estrella del Sur se metió contra el caño izquierdo, con cierta colaboración del arquero Alejo Tello.

Sentido de pertenencia. Malvacio llegó a los 200 partidos en Talleres de Escalada

Primera B. Talleres derrotó sobre el final a Argentino de Merlo como visitante

Los dirigidos por Lucas Licht cortaron con una sequía de 30 partidos sin ganar fuera del estadio Pablo Comelli , que se traducen en 658 días.

De esta manera, Talleres de Escalada quedó a cinco partidos de igualar el record histórico del fútbol argentino, que pertenece a Argentino de Quilmes (34) en la temporada 1939, en la cual hizo una pésima campaña que lo condenó al descenso de la Primera División, a donde nunca pudo volver.

Gol de Talleres de Escalada El desahogo de Mateo Muñoz para alegría de Talleres de Escalada.

Después de derrotar a Ferro, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri por la 19º fecha de la Primera Nacional 2024, el pasado 9 de junio, Talleres de Escalada hilvanó como visitante 10 empates y 20 derrotas. La temporada 2024 la terminó con cinco igualdades y otras tantas caídas (seis goles anotados).

En la 2025 fueron tres pardas y 14 reveses (cuatro goles convertidos) y en la actual 2026 levaba dos empates y una derrota (primer gol que marca). El gol de Nicolás Malvacio ya forma parte del recuerdo.

Talleres de Escalada se acomodó en la tabla

Con esta victoria, Talleres de Escalada ocupa el 5º puesto con 14 puntos, los mismos que Arsenal y Villa Dálmine, que lo superan por diferencia de goles. El puntero es Excursionistas con 19 y el escolta Real Pilar con 15.

Las próximas tres fechas serán cruciales para el Tallarín, que recibirá a los de Sarandí, visitará el Coliseo del Bajo Belgrano y será anfitrión de los de Campana.