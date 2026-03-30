lunes 30 de marzo de 2026
Escribinos
30 de marzo de 2026
Tragedia.

Conmoción en Temperley: una policía se suicidó dentro de su auto

La encontraron muerta en el interior de un vehículo estacionado en Temperley. Tenía heridas compatibles con un suicidio.

La oficial fallecida trabajaba en la Policía de la Ciudad.

La oficial fallecida trabajaba en la Policía de la Ciudad.

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires decidió quitarse la vida en la localidad de Temperley. Su cuerpo fue hallado dentro de un auto con un disparo en la cabeza.

El terrible episodio ocurrió el pasado sábado, pero se conoció en las últimas horas. La víctima fue identificada como María Belén Ferreyra, de 38 años, quien cumplía funciones en la Comisaría Comunal 9ª de Mataderos.

Lee además
Denuncian que un operativo de la Policía Federal en Lomas violó tratados internacionales.
Grave.

Denuncian que un operativo de la Policía Federal violó tratados internacionales
Un hombre condenado en el caso del policía asesinado.
Juicio.

Condenaron a un hombre detenido por el crimen de un policía en Lomas

Según informaron fuentes policiales a La Unión, la oficial se encontraba en su auto Citroën C4 y estacionó en la calle Lavalle al 1600, cerca del límite entre Temperley y Turdera. Acto seguido, sacó su arma reglamentaria y se suicidó de un disparo en la cabeza.

Investigación tras el suicidio

policia
La oficial que se suicidó en Temperley.

La oficial que se suicidó en Temperley.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 3ª de Temperley encontraron a la oficial sin vida en el asiento del conductor. Su cuerpo presentaba un “orificio entrada por herida de arma de fuego en el temporal izquierdo”, compatible con un suicidio. Se observó también un charco de sangre y restos de vidrio del auto sobre el asfalto, producto del disparo.

En el lugar, incautaron una pistola Beretta Px4 Storm con su cargador completo, una vaina servida calibre 9 milímetros, un proyectil deformado y el teléfono celular de la oficial Ferreyra, el cual será peritado.

Fuentes del caso informaron a La Unión que la víctima habría discutido con su pareja por teléfono poco antes de quitarse la vida, según contaron familiares a los investigadores.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación. El caso quedó caratulado como “suicidio”.

Temas
Seguí leyendo

Denuncian que un operativo de la Policía Federal violó tratados internacionales

Condenaron a un hombre detenido por el crimen de un policía en Lomas

Juzgarán al policía acusado de atropellar y matar a Antonella Rodríguez

Caso Lautaro Carrizo: confirmaron la hipótesis del suicidio en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Bombo ya está instalado en su nuevo hogar, en Lomas de Zamora.
Acompañamiento mutuo.

Una adopción que cambió dos vidas: la historia de Natalia y Bombo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Talleres de Escalada rompió el malefio como visitante.
La rompió.

Talleres de Escalada recuperó la memoria como visitante