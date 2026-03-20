viernes 20 de marzo de 2026
Escribinos
20 de marzo de 2026
Grave.

Denuncian que un operativo de la Policía Federal en Lomas violó tratados internacionales

En la mañana y tarde del jueves se llevó a cabo un operativo de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en el barrio Santa Catalina.

Denuncian que un operativo de la Policía Federal en Lomas violó tratados internacionales.

Denuncian que un operativo de la Policía Federal en Lomas violó tratados internacionales.

"Este accionar constituye una grave vulneración de derechos, no sólo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo", expresaron desde el Suteba de Lomas de Zamora.

Lee además
Fuerte represión a manifestantes contra la reforma laboral en el Congreso.
Violencia institucional.

Fuerte represión a manifestantes contra la reforma laboral en el Congreso
Si bien todavía la CGT pidió que se declare inconstitucional, la reforma laboral ya se viene materializando y en Fate se recrudece el conflicto. Fuente El Destape.     
¿Se viene el estallido?

Con la reforma laboral se incrementan las noticias de despidos y represión

El operativo de la Policía Federal

Estudiantes de entre 12 y 18 años fueron interceptados en la vía pública, obligados a acreditar su identidad y sometidos a la toma de huellas dactilares. Estas prácticas irían en contra de la normativa nacional vigente y los tratados internacionales de protección integral de la niñez y la adolescencia.

"Denunciamos que estos operativos constituyen un claro acto de hostigamiento, con un sesgo racista y xenófobo, que estigmatiza a comunidades migrantes y vulnera derechos fundamentales. No se puede naturalizar que fuerzas de seguridad intervengan de este modo sobre estudiantes, mucho menos en el entorno escolar", agregaron desde el Suteba.

Asimismo, señalaron que las fuerzas de seguridad no tienen facultades para realizar controles de identidad de estas características sobre menores de edad, ni para relevar datos biométricos en la vía pública sin las debidas garantías legales.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte represión a manifestantes contra la reforma laboral en el Congreso

Con la reforma laboral se incrementan las noticias de despidos y represión

Vecinos de Lomas redujeron a tres jóvenes ladrones y los entregaron a la Policía

Desde Lanús, amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela: lo descubrió el FBI

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada video
Hasta pronto.

Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada