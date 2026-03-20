Denuncian que un operativo de la Policía Federal en Lomas violó tratados internacionales.

Durante la mañana y tarde del jueves se llevó a cabo un operativo por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal -dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación— en el barrio Santa Catalina, Lomas de Zamora, donde se controlaron documentos y huellas dactilares de los vecinos. La acción generó fuertes críticas porque, según denunciaron, se tomaron huellas y datos de menores de edad.

"Este accionar constituye una grave vulneración de derechos, no sólo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo", expresaron desde el Suteba de Lomas de Zamora.

El operativo de la Policía Federal Estudiantes de entre 12 y 18 años fueron interceptados en la vía pública, obligados a acreditar su identidad y sometidos a la toma de huellas dactilares. Estas prácticas irían en contra de la normativa nacional vigente y los tratados internacionales de protección integral de la niñez y la adolescencia.

"Denunciamos que estos operativos constituyen un claro acto de hostigamiento, con un sesgo racista y xenófobo, que estigmatiza a comunidades migrantes y vulnera derechos fundamentales. No se puede naturalizar que fuerzas de seguridad intervengan de este modo sobre estudiantes, mucho menos en el entorno escolar", agregaron desde el Suteba.

Asimismo, señalaron que las fuerzas de seguridad no tienen facultades para realizar controles de identidad de estas características sobre menores de edad, ni para relevar datos biométricos en la vía pública sin las debidas garantías legales.

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