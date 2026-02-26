jueves 26 de febrero de 2026
Escribinos
26 de febrero de 2026
Violencia.

La Policía Federal agredió a trabajadores de prensa en las afueras del Congreso

En la previa del debate por la ley de glaciares, la Policía Federal agredió con gas pimienta y empujones a trabajadores de prensa. Un camarógrafo quedó herido.

Empujones y gas pimienta en la antesala del debate por la ley de glaciares.

Empujones y gas pimienta en la antesala del debate por la ley de glaciares.

Empujones y gas pimienta en la antesala del debate por la ley de glaciares.

Empujones y gas pimienta en la antesala del debate por la ley de glaciares.

Desde temprano, con un fuerte operativo policial y de tránsito en las afueras del Congreso, se respira tensión. En la antesala de la sesión del Senado por la ley de glaciares, agentes de la Policía Federal agredieron con gas pimienta y empujones a trabajadores de prensa. A un camarógrafo lo tiraron al piso y quedó con la cara ensangrentada.

Todo comenzó cuando un grupo de activistas de Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del Congreso para manifestar su rechazo a la propuesta que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. Cuando los cronistas se disponían a cubrir el incidente, fueron agredidos.

Lee además
kicillof contra la represion a jubilados: hay que ponerle un limite urgente
declaraciones

Kicillof contra la represión a jubilados: "Hay que ponerle un límite urgente"
realizan un semaforazo por pablo grillo, victima de la represion de bullrich
esta tarde

Realizan un semaforazo por Pablo Grillo, víctima de la represión de Bullrich

El camarógrafo que cayó al piso es Facundo Tedeschini, de A24. El hombre de 50 años tuvo que ser atendido por lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martinagarbarz/status/2026989101040206269&partner=&hide_thread=false

Otros afectados fueron la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, con gas pimienta en los ojos; Roberto Chiappalone, de Crónica, y su cronista, Facundo Muñoz, quienes denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

En un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) marcó: "Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan".

El accionar de la Policía Federal

Por su parte, Patricia Bullrich detalló que el camarógrafo “intentó entrar en donde estaban los detenidos”. “Quiso tomar fotografías de las personas. El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía. Acá hay una acción determinada y eso implica analizar si este policía actuó desmedidamente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2027035150278693106&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Kicillof contra la represión a jubilados: "Hay que ponerle un límite urgente"

Realizan un semaforazo por Pablo Grillo, víctima de la represión de Bullrich

Fuerte represión a manifestantes contra la reforma laboral en el Congreso

Milei impulsa la explotación minera en zona de glaciares: qué impacto ambiental tendrá

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Javier Milei busca reemplazar glaciares por mineras: qué efectos podría tener en el ambiente.
Aniquilación.

Milei impulsa la explotación minera en zona de glaciares: qué impacto ambiental tendrá

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ricky Martin, de regreso en Argentina. 
Para agendar.

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas