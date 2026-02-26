La Policía Federal agredió a trabajadores de prensa en las afueras del Congreso

Empujones y gas pimienta en la antesala del debate por la ley de glaciares.

Desde temprano, con un fuerte operativo policial y de tránsito en las afueras del Congreso, se respira tensión. En la antesala de la sesión del Senado por la ley de glaciares, agentes de la Policía Federal agredieron con gas pimienta y empujones a trabajadores de prensa. A un camarógrafo lo tiraron al piso y quedó con la cara ensangrentada.

Todo comenzó cuando un grupo de activistas de Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del Congreso para manifestar su rechazo a la propuesta que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. Cuando los cronistas se disponían a cubrir el incidente, fueron agredidos.

El camarógrafo que cayó al piso es Facundo Tedeschini , de A24. El hombre de 50 años tuvo que ser atendido por lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Otros afectados fueron la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, con gas pimienta en los ojos; Roberto Chiappalone, de Crónica, y su cronista, Facundo Muñoz, quienes denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

En un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) marcó: "Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan".

El accionar de la Policía Federal

Por su parte, Patricia Bullrich detalló que el camarógrafo “intentó entrar en donde estaban los detenidos”. “Quiso tomar fotografías de las personas. El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía. Acá hay una acción determinada y eso implica analizar si este policía actuó desmedidamente”.